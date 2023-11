Sama Altmana usunięto ze stanowiska CEO firmy, która stworzyła popularny ChatGPT. Zarząd OpenAI twierdzi, że stracił zaufanie do zdolności kierowania firmą przez Altmana.

Zarząd firmy OpenAI, która jest właścicielem głośnego chatbota opartego na sztucznej inteligencji, czyli ChatGPT zwolniła ze stanowiska prezesa jednego ze swoich ojców-założycieli. Sam Altman został usunięty, gdyż nie był „konsekwentnie szczery w swoich komunikatach”. Zarząd firmy wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że jest wdzięczny za wkład pana Altmana w rozwój OpenAI, jednak nowe kierownictwo jest konieczne. Rola tymczasowego dyrektora przypadnie dotychczasowej dyrektor ds. technologii Mirze Murati, do czasu wyłonienia przez zarząd stałego zastępcy.

Nagłe zwolnienie Altmana

Nie jest jasne, w jakich kwestiach Sam Altman nie był szczery w komunikacji z zarządem firmy, jednak według jednego ze współzałożycieli OpenAI, Grega Brockmana zmiana przywództwa odbyła się dosyć pospiesznie, podczas wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem Google Meet. W wydanym komunikacie Sam Altman napisał, że bardzo podobał mu się czas spędzony w firmie i bardzo docenia fakt, że mógł współpracować z tak utalentowanymi ludźmi.

Brockman, który uchylił rąbka tajemnicy, co do zwolnienia Altmana, sam został kilka minut później usunięty z zarządu firmy, po czym zrezygnował z udziału w spółce. Obaj usunięci panowie byli podobno „zszokowani i zasmuceni” taką decyzją i nadal próbują ustalić, jakie były konkretnie motywacje członków rady nadzorczej. Biorąc pod uwagę, że sam zarząd składał się zaledwie sześciu osób, to podjęcie tak radykalnych decyzji kieruje obserwatorów do wniosku, że rolę odegrały tutaj sprawy osobiste.

Reakcje

Altman otrzymał wiele słów wsparcia od innych CEO firm z Doliny Krzemowej, co wskazuje na jego duże poważanie w branży technologicznej. Były szef Google Eric Schmidt nazwał Altmana swoim bohaterem i powiedział, że „na zawsze zmienił nasz wspólny świat”.

OpenAI powstało w 2015 roku, jako organizacja non-profit, a w 2019 przeszła ona restrukturyzację. Po stworzeniu przez nią i rozpowszechnieniu przełomowego narzędzia, jakim był ChatGPT znalazła się ona pod skrzydłami Microsoftu, który zasilił jej rozwój miliardami dolarów. Elon Musk, który pomagał zakładać OpenAI w 2015 roku krytykował decyzję Altmana o odejściu od profilu non-profit.

Źródła: X, BBC, OpenAI