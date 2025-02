Spełnił się koszmar Google'a. ChatGPT z ważną zmianą

Z wyszukiwarki ChatGPT search może wreszcie korzystać każdy. Tym razem naprawdę każdy.

Debiut usługi ChatGPT w 2022 roku miał wywołać bezprecedensową panikę w zarządzie Google’a. Firma obawiała się, że czatbot udzielający gotowych odpowiedzi na złożone pytania może ograniczyć wykorzystanie zwykłych wyszukiwarek przez internautów.

W październiku 2024 firma OpenAI zaatakowała Google’a bardziej bezpośrednio, prezentując własną wyszukiwarkę o nazwie ChatGPT search. Początkowo była ona dostępna jedynie w ramach abonamentu kosztującego ok. 100 zł miesięcznie, więc konkurencja mogła spać spokojnie. W grudniu wymóg płacenia został jednak zniesiony, a teraz twórcy zdejmują ostatnie ograniczenie.

Wyszukiwarka ChatGPT search dla każdego. Skorzystasz nawet bez logowania

Dotychczas wyszukiwarka OpenAI dostępna była jedynie dla zalogowanych użytkowników, co dla wielu osób jest barierą nie do przeskoczenia. Miliony internautów wciąż unikają usług wymagających zakładania konta. ChatGPT search już logowania nie wymaga, co oznacza, że pod względem dostępności dogania wyszukiwarkę Google.

ChatGPT search dzięki AI udzielaja gotowych odpowiedzi, które są rozbijane na akapity odsyłające do konkretnych źródeł. Po uzyskaniu odpowiedzi można kontynuować rozmowę z wyszukiwarką i na przykład doprecyzować zapytanie.

Aby skorzystać z wyszukiwarki ChatGPT search, wystarczy wejść na stronę chatgpt.com/search z dowolnej przeglądarki. Funkcja dostępna jest także w aplikacjach mobilnych i desktopowych.