ChatGPT udostępnia bezpłatnie funkcję. Użyjesz dwa razy dziennie

OpenAI wprowadza nową funkcję dla użytkowników bezpłatnej wersji ChatGPT. Od teraz mogą oni generować do dwóch obrazów dziennie za pomocą modelu DALL-E 3, co stanowi istotne rozszerzenie dostępnych opcji dla szerokiej grupy użytkowników. Początkowo funkcja ta była dostępna jedynie dla subskrybentów ChatGPT Plus, którzy zyskali do niej dostęp po premierze modelu we wrześniu ubiegłego roku.

Ułatwienie tworzenia obrazów

Jednym z kluczowych usprawnień w DALL-E 3 jest możliwość generowania przez ChatGPT odpowiednich poleceń do tworzenia obrazów. To ma znacznie uprościć cały proces. Jak zauważyła Emilia David, w demonstracji dla The Verge, badacz Aditya Ramesh, szef zespołu DALL-E, poprosił ChatGPT o pomoc w stworzeniu logo dla restauracji ramen w górach. ChatGPT wygenerował szczegółowy opis, a DALL-E stworzył cztery propozycje logo.

Nowe funkcje i kontrowersje

OpenAI stopniowo udostępnia możliwość tworzenia obrazów, ale niektórzy użytkownicy już teraz mogą z niej korzystać.



tak wygląda redaktor benchmark.pl jedzący kiszoną kapustę wg DALL-E 3

Tego samego dnia OpenAI ogłosiło także inne istotne informacje, m.in. opublikowanie raportu o bezpieczeństwie modelu GPT-4 oraz dołączenie nowego członka do zarządu firmy. Ponadto, CEO OpenAI, Sam Altman, otrzymał list od Demokratów z Kongresu, w którym domagają się wyjaśnień dotyczących standardów bezpieczeństwa stosowanych przez firmę.

Kluczowe cechy DALL-E 3

Zdolność do generowania szczegółowych obrazów : DALL-E 3 potrafi interpretować złożone opisy tekstowe i przekształcać je w obrazy o wysokiej jakości, które odzwierciedlają zamierzone szczegóły.

: DALL-E 3 potrafi interpretować złożone opisy tekstowe i przekształcać je w obrazy o wysokiej jakości, które odzwierciedlają zamierzone szczegóły. Integracja z ChatGPT : Użytkownicy mogą korzystać z DALL-E 3 w ramach ChatGPT, gdzie model ten może generować obrazy bezpośrednio na podstawie sugestii i poleceń podawanych w rozmowie.

: Użytkownicy mogą korzystać z DALL-E 3 w ramach ChatGPT, gdzie model ten może generować obrazy bezpośrednio na podstawie sugestii i poleceń podawanych w rozmowie. Łatwość użytkowania : DALL-E 3 został zaprojektowany tak, aby nawet osoby bez doświadczenia w grafice mogły łatwo tworzyć obrazy. ChatGPT może na przykład pomóc w stworzeniu odpowiedniego opisu, który następnie jest przekształcany w obraz przez DALL-E 3.

: DALL-E 3 został zaprojektowany tak, aby nawet osoby bez doświadczenia w grafice mogły łatwo tworzyć obrazy. ChatGPT może na przykład pomóc w stworzeniu odpowiedniego opisu, który następnie jest przekształcany w obraz przez DALL-E 3. Dostępność: Początkowo funkcja była dostępna jedynie dla użytkowników płatnych wersji ChatGPT, aktualnie jest udostępniona również użytkownikom darmowej wersji, z limitem dwóch obrazów dziennie.

DALL-E 3 to potężne narzędzie, które łączy kreatywność użytkowników z zaawansowaną technologią sztucznej inteligencji, umożliwiając tworzenie wizualnych treści w sposób, który wcześniej wymagałby profesjonalnych umiejętności graficznych.

źródło: The Verge, obrazek otwarcia stworzony przez DALL-E 3