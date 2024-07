W ostatnim czasie wzrosły obawy o ataki na podmorskie kable zapewniające łączność internetową. Aby przygotować się na najgorsze, NATO wspiera projekt, który ma na celu przekierowanie ruchu przez satelity.

Podwodne kable światłowodowe są kluczowym elementem globalnej infrastruktury komunikacyjnej, przesyłając około 99% międzynarodowych danych. Tego typy kable zazwyczaj są układane na dnie oceanów i łączą kontynenty, umożliwiając szybki transfer informacji między różnymi częściami świata. Z biegiem czasu takich połączeń przybywa (co możecie zobaczyć na osadzonym filmiku).

Ze względu na znaczenie, istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa podwodnych kabli światłowodowych, w tym możliwości ataków czy uszkodzeń, które mogłyby zakłócić globalną komunikację. W obliczu rosnącego zagrożenia konfliktami zbrojnymi obawy te stały się jeszcze bardziej uzasadnione (takie ataki już mogą mieć miejsce - Szwecja oświadczyła w październiku 2023 r., że uszkodzenie podmorskiego kabla bałtyckiego łączącego Estonię i Szwecję było celowe).



Mapa podwodnych kabli światłowodowych, które zapewniają łączność internetową

Jak temu przeciwdziałać? Rozwiązaniem mogłoby być przekierowanie ruchu przez satelity. Właśnie trwają prace nad takim programem.

Przekierować ruch przez satelity

Badacze z USA, Islandii, Szwecji i Szwajcarii chcą opracować sposób płynnego przekierowywania ruchu internetowego z kabli podmorskich do systemów satelitarnych w przypadku ataku lub szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi.

Jednym z elementów projektu jest zbadanie skuteczniejszych sposobów wykrywania zagrożeń dla kabli podmorskich, aby określić, kiedy należy przekierować ruch. Chociaż operatorzy sieci kablowych mogą wykrywać zakłócenia w kablu z dokładnością do kilometra, w ramach projektu dąży się do ograniczenia tej odległości w przybliżeniu do metra.

Ważne wsparcie NATO

Jak donosi serwis Bloomberg, projekt spotkał się z zainteresowaniem NATO. Dzięki wsparciu z programu Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa, naukowcy otrzymają grant w wysokości 433 tys. dolarów (wartość całego projektu to aż 2,5 mln dolarów).

Eyup Kuntay Turmus, doradca i kierownik programu w NATO, powiedział, że realizacja projektu rozpocznie się "bardzo szybko". Badacze spędzą jednak dwa lata na testowaniu prototypów i radzeniu sobie z międzynarodowymi regulacjami i "bardzo niechlujnymi" przepisami, zanim będzie można stworzyć działające przekierowanie ruchu internetowego.