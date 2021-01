Opublikowany na Twitterze film pokazuje jak wygląda nowy efekt TikToka w praktyce. Noworoczne odliczanie i kula pełna konfetti, które rozsypuje się po całym pomieszczeniu osiadając na meblach, wyglądają świetnie, choć nie doskonale. Skaner LiDAR pomaga w lepszym zrozumieniu otaczającego nas świata. Dzięki temu, opadające konfetti lądują na przedmiotach z większą dokładnością – tak jak działoby się to w rzeczywistości.

Trochę szkoda, że firma nie wypuściła tego efektu kilka dni wcześniej. Na pewno wielu użytkowników TikToka chętnie skorzystałoby z niego w Sylwestra i Nowy Rok.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment - visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta