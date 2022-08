Karty graficzne to nie tylko Nvidia, AMD i Intel. Na rynku coraz pewniej działa chińska firma Innosilicon, która ostatnio zaprezentowała nową generację układów graficznych Fantasy.

Fantasy 2 to już druga generacja układów graficznych firmy Innosilicon (wcześniej zaprezentowano modele Fantasy One). Tym razem mamy jednak do czynienia z energooszczędna konstrukcją, która została zaprojektowana z myślą o komputerach, laptopach i urządzeniach przemysłowych (głównie chodzi o systemy wbudowane).

Karta graficzna Innosilicon Fantasy 2 zaprezentowana

Innosilicon Fantasy 2 to podstawowa konstrukcja, której moc obliczeniowa wynosi1,5 TFLOPS w FP32 i 12,5 TOPS w INT8, a szybkość wypełniania pikselami jest na poziomie 48 GPixel/s. Układ może zostać połączony z 2 GB, 4 GB lub 8 GB pamięci typu LPDDR4/4X/5/5X o maksymalnym taktowaniu 10 Gbps, co daje maksymalną przepustowość 102,4 GB/s.

Fantasy 2 może nie zalicza się do demonów wydajności (jest mniej więcej 4-krotnie słabszy od modeli Fantasy One), ale za to cechuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną – pobór mocy podczas typowego użytkowania wynosi 4 – 15 W. Producent chwali się, że do chłodzenia rdzenia nie trzeba wykorzystywać aktywnego coolera z wentylatorem.

Fantasy 2 korzysta z interfejsu PCI-Express 3.0 x8 i oferuje wsparcie dla wyjść wideo HDMI 2.0, DP/eDP 1.4, VGA i LVDS.

Układ jest zgodny z DirectX 11 i współpracuje z wszystkimi popularnymi procesorami oraz systemami operacyjnymi, więc w teorii powinien konkurować z układami Nvidii i AMD. W praktyce nie wiadomo jak się sprawdza, bo podczas prezentacji nie zademonstrowano jego działania w praktyce.

Inna sprawa to to, że układy Innosilicon nie są dostępne poza Chinami, więc zainteresowani raczej nie będą mogli ich zakupić i sprawdzić w praktyce (albo będą mieli bardzo utrudnione zadanie).

Aktualizacja 04.08.2022 23:00

Redakcja ITHome opublikowała zdjęcia przykładowej karty Fantasy 2 - to niskoprofilowa konstrukcja z niedużym radiatorem.

Karta w benchmarku GLmark2 ma osiągać około 6500 punktów, co można porównać do modeli GeForce GT 1030 lub Radeon RX 550 (czyli słabszych modeli z 2017 roku (ale cechujących się wyższym poborem mocy - ten wynosi odpowiednio 35 i 50 W).

