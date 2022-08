Wszyscy czekamy na premierę kart graficznych GeForce RTX 4000, które mają przynieść znaczna poprawę wydajności. Bardzo dobrze zapowiada się tutaj GeForce RTX 4070 – karta ma być lepsza niż pierwotnie przewidywano.

Nowa specyfikacja karty GeForce RTX 4070

W sieci już pojawiały się przecieki o karcie GeForce RTX 4070, ale ostatnio ujawniono nowe informacje. Użytkownik kopite7kimi zdradził nową specyfikację GPU.

rozwiń

Według najnowszych informacji, karta ma bazować na układzie graficznym AD104 z 7680 jednostkami FP32 i dysponować 12 GB pamięci GDDR6X 192-bit (producent zastosowałby kostki 21 Gbps).

Oznacza, że karta oferowałaby podobną specyfikację do niedawno zapowiadanego modelu GeForce RTX 4070 Ti (tyle, że jej limit mocy miały być niższy niż pierwotnie zapowiadano - ma on wynosić "tylko" 300 W). W takiej sytuacji hipotetyczny RTX 4070 Ti nie ma sensu i zapewne zostanie porzucony.

Wydajność karty GeForce RTX 4070 - jest moc

Ciekawie zapowiada się też wydajność karty GeForce RTX 4070, bo miałaby ona osiągać ponad 11 000 punktów w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme (chodzi o wynik Graphics Score odpowiedzialny za wydajność karty graficznej).

Wychodzi więc na to, że karta oferowałaby podobne osiągi do modelu GeForce RTX 3090 Ti, czyli obecnego lidera rankingów wydajności z generacji Ampere (a pamiętajmy, że byłby to model ze średnio-wyższej półki).

Kiedy zadebiutuje RTX 4070? Tego jeszcze nie wiadomo, ale coraz częściej się mówi o premierze na początku przyszłego roku.

Źródło: Twitter @ kopite7kimi