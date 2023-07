ThundeRobot, chiński producent laptopów, wprowadza na rynek nową konsolę klasy PC. Według IT Home sprzęt został dość mocno „zainspirowany” dawną konstrukcją Dell – Alienware Steam Machine. Oczywiście możemy tu spotkać zdecydowanie nowsze podzespoły.

Prawdopodobnie większość z Was nie słyszała wcześniej o ThundeRobot. Nazwa ta i stojąca za nią firma jest bardzo popularna w Azji, będąc trzecim co do wielkości dostawcą laptopów i urządzeń peryferyjnych do gier w Chinach. Przedsiębiorstwo ma zbliżoną politykę do chociażby firmy Gigabyte, czy MSI, oferując notebooki do gier, monitory gamingowe, klawiatury, myszy czy kontrolery.

Jedna z moich ulubionych recencji sprzętu od ThundeRobot

Konsola, którą wypuszcza ThundeRobot pod nazwą MIX, to bardzo kompaktowy komputer, który będzie około 60% mniejszy od konsoli Xbox Series S. Dokładna specyfikacja nowej a’la konsoli nie została przedstawiona, lecz firma zapewnia, iż sprzęt będzie posiadał mobilny procesor firmy Intel z 13. generacji (Core i9 z serii Raptor Lake HX) oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4060. Niestety w przypadku GPU producent nie sprecyzował, czy mówimy o desktopowym układzie, czy mobilnym.

Sam wygląd konsoli bierze naprawdę wiele z dawnego pomysłu giganta z Round Rock. Wystarczy zestawić ze sobą ThundeRobot Mix oraz Dell Alienware Steam Machine, aby zobaczyć jak wiele Chińczycy postanowili „zaczerpnąć” od Amerykańskich inżynierów.

Widać "subtelne" inspiracje, prawda?

Tak czy inaczej, konsola ma (jakby nie patrzeć) sprawdzony styl, który dobrze będzie prezentował się w salonie. W szczególności warto zwrócić uwagę na niewielkie gabaryty tego komputera. Obudowa ma pojemność zaledwie 1,7 litra, a całkowita masa produktu mieści się w 850 gramach. Także mówimy tutaj o naprawdę niewielkiej konstrukcji. To automatycznie nasuwa pytanie – Jak to maleństwo będzie odprowadzać wygenerowane w obudowie ciepło?

Jeżeli chodzi natomiast o dostępność i cenę, to zgodnie z poniższą grafiką, sprzedaż ma ruszyć w Chinach 21 lipca, a sama konsola ma kosztować około 6000 juanów, co przekłada się na jakieś 3300zł netto.

Co sądzicie o takiej konsoli PC? Myśleliście o zakupie tego typu urządzenia np. do salonu? Zapraszamy do głosowania w ankiecie!

Źródło: tom’sHARDWARE, VideoCardz, IThome