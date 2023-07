O PlayStation 5 Slim mówi się od dawna i coraz więcej wskazuje na to, że premiery odchudzonej konsoli doczekamy się jeszcze przed końcem tego roku. Co ciekawe, źródłem ostatnich doniesień jest największy konkurent Sony – Microsoft.

Choć oficjalnie batalia Microsoftu z Federalną Komisją Handlu już się zakończyła, to kolejne dokumenty sądowe wciąż trafiają do opinii publicznej. Ostatnie z nich ujawniły, że Microsoft jest przekonany o tym, że Sony wyda PlayStation 5 Slim jeszcze w tym roku.

PlayStation 5 Slim jeszcze w 2023 roku?

Dokument, który po raz pierwszy został udostępniony przez IGN, przedstawia podejmowane przez Microsoft próby przekonania sądu o tym, co planuje konkurencja. Gigant wspomina tam między innymi o Nintendo, ale też o Sony. Jak twierdzi – jeszcze w tym roku planuje wypuścić PS5 Slim za 400 dolarów (czyli tyle, ile kosztuje „cyfrowa” wersja PS5) oraz przenośną konsolę Project Q za mniej niż 300 dolarów.

PS5 Slim nie będzie zaskoczeniem

Biorąc pod uwagę ilość pojawiających się na ten temat doniesień, istnienie konsoli PlayStation 5 Slim jest niemal pewne. Nie do końca wiadomo jednak, czym będzie to urządzenie. Na pewno odchudzoną wersją (nazwa wszak zobowiązuje), ale co poza tym? Możliwe, że konsola nie będzie mieć wbudowanego napędu optycznego, ale będzie można go dodatkowo podłączyć (niedawno zresztą Sony uzyskało patent na odłączany napęd). Nie wiadomo też, czy doczekamy się jakichś innych zmian.

PS5 Slim nie będzie zaskoczeniem także dlatego, że taka odchudzona wersja pojawiła się w przypadku każdej poprzedniej konsoli Sony: od PS1 po PS4. Japończycy nie mają powodu, by cokolwiek zmieniać w tym schemacie.

Według innych doniesień firma Sony pracuje także nad konsolą PlayStation 5 Pro, która ma zaoferować wzrost wydajności względem podstawowej wersji. W tym przypadku szczegółów mamy jednak jeszcze mniej. Premiera urządzenia i tak miałaby jednak nastąpić najwcześniej w przyszłym roku.

Źródło: IGN, The Gamer