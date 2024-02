Do niedawna pod względem zasięgu, także w zimie, dominowały auta Tesli. W tym roku zdecydowanie wygrał pojazd chińskiej marki.

Początki samochodów elektrycznych były dość trudne. Mały zasięg, niezbyt atrakcyjny design i mizerne osiągi to tylko jedne z kompromisów, na które musieli iść klienci. Przełomowe okazały się natomiast premiery kolejnych pojazdów marki Tesla. Firma Elona Muska do niedawna mogła się do niedawna pochwalić m.in. rekordowo długim zasięgiem. Teraz musi jednak uznać wyższość pewnego chińskiego samochodu elektrycznego. A przynajmniej pod tym względem.

Największy wróg kierowców aut elektrycznych - niskie temperatury

Niska temperatura nie wpływa zbyt dobrze na wydajność urządzeń elektrycznych zasilanych bateriami. Dotyczy to między innymi naszych smartfonów, ale także aut elektrycznych. Gdy do słabszych osiągów akumulatora dodamy konieczność ogrzewania samochodu, otrzymujemy znacznie niższy zasięg.

Tesla traci dominację w El Prix

Zasięg pojazdów elektrycznych w mroźne dni sprawdzany jest podczas konkursu El Prix. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie motoryzacyjne z Norwegii. Aby porównać wyniki (zasięg aut elektrycznych) w różnych warunkach, konkurs El Prix odbywa się latem i zimą. Niedawno zakończyła się zimowa edycja, a wyniki mogą być dla niektórych nieco szokujące.

Przez ostatnie lata El Prix w zimowej edycji wygrywały samochody elektryczne Tesla. Tesla Model 3 wygrała w 2022 roku. Rok temu Tesla Model S osiągnęła natomiast rekordowe 529 mil na jednym ładowaniu baterii, także wygrywając.

Wyniki konkursu El Prix w porównaniu z danymi wg normy WLTP

Norma WLTP określa sposób mierzenia zasięgu, czy zużycia prądu (w przypadku aut spalinowych - zużycia paliwa). Producenci informują, jaki zasięg (wg WLTP) mają ich samochody. Klienci mogą więc poznać przybliżone wyniki i porównać różne modele.

Okazuje się, że wielokrotnie pojazdy elektryczne osiągają lepszy zasięg, niż wynika z deklaracji producenta. Potwierdza to m.in. właśnie konkurs El Prix. W 2023 roku Tesla Model S przejechało około 100 kilometrów mniej, niż wynika z danych WLTP. Mercedes w przypadku ich modelu EQE pomylił się aż o 200 kilometrów, dane Toyoty bZ4X różniły się o 180 kilometrów. Niestety, mówimy o zasięgu mniejszym, niż deklarowany.

W konkursie El Prix, poza zasięgiem, badana jest właśnie rozbieżność między deklaracjami producenta, a stanem faktycznym. Pokazuje to, jak dobrze producent przygotował swój model do zimowych warunków. Pod tym względem najlepszy okazał się chiński Maxus Euniq 6. Wynik konkursu był o jedynie 10,5% niższy, niż pomiar wg WLTP.

Trzeba dodać, że podczas testowania pojazdów w El Prix, każdy z nich musi mieć przez cały przejazd temperaturę w kabinie wynoszącą 21 stopni Celsjusza. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie konkursu sprawdzają to nawet przy pomocy osobnego termometru. Warunki dla wszystkich pojazdów są więc jednakowe.

Wyniki konkursu El Prix w 2024 roku. To porażka Tesli

W roku 2024 do konkursu El Prix stanął odświeżony samochód Tesli - nowy Model 3. Niestety, zasięg różnił się od deklarowanego przez producenta aż o 200 kilometrów. Częściowo możemy to uzasadniać wyjątkowo niekorzystnymi warunkami. W dzień konkursu panowała temperatura -11 stopni Celsjusza, było też sporo śniegu. Tak, czy inaczej, gorzej od Tesli poradził sobie jedynie Volkswagen ID7, któremu także zabrakło 200 km do deklarowanego zasięgu. Tesla zajęła 22 miejsce na 23 testowane pojazdy elektryczne, a ID7 był na końcu.

Pod względem samego zasięgu, który w przypadku Tesli Model 3 wyniósł prawie 440 kilometrów, zajęła ona ósme miejsce. Zasięg wciąż można więc uznać za akceptowalny, szczególnie biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka lat temu wiele “elektryków” zimą nie przejechałoby nawet 100 kilometrów.

Chiński samochód wygrywa tegoroczny konkurs El Prix

Tegorocznym zwycięzcą okazał się HiPhi Z. wynikiem niemal 840 kilometrów. To tylko o 40 km mniej, niż wynika z normy WLTP, co także jest rewelacyjnym wynikiem. Ciekawe, czy władzom chińskiej marki bardziej podoba się dobry wynik, czy pozostawienie w tyle tak uznanych marek, jak Tesla, Mercedes, Volkswagen i… pozostałych producentów. Poza największym zasięgiem, HiPhi Z wygrał również pod względem najmniejszego odchylenia od normy WLTP (5.9%). W przypadku Tesli model 3 wynosiło ono pięciokrotnie więcej. Pod tym względem dobre wyniki osiągnęły takie modele, jak BMW i5, Kia EV9, chiński XPang G9 i Lotus Eletre.

Historia marki HiPhi nie jest długa. Ich pierwszy pojazd, model X, pojawił się na rynku w 2021 roku. Zwycięzca konkursu El Prix z 2024 roku trafił natomiast do sprzedaży w ubiegłym roku. Marka kojarzona jest głównie na rynku chińskim. Jest jednak dostępna także w innych krajach, również w Europie.

Dlaczego ich model tak dobrze poradził sobie podczas jazdy w mroźnej Norwegii? Sam producent twierdzi, że pomógł ich autorski system zarządzania temperaturą, w którym jest nawet pompa ciepła. Wyniki testu pokazują, że chińskie pojazdy, do niedawna kojarzone z niską ceną, doścignęły auta bardziej renomowanych producentów.

Wyniki konkursu El Prix dla wszystkich przetestowanych pojazdów znajdziesz pod tym adresem.