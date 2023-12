Planujecie zakup dodatkowego chłodzenia na dysk SSD? Lepiej uważać! Korzystanie z niektórych chińskich modeli może powodować niestabilną pracę komputera.

Najnowsze dyski SSD M.2 oferują świetne osiągi, ale generują sporo ciepła i wymagają zastosowania dobrego chłodzenia. Część modeli oferuje takie chłodzenie w zestawie, ale do części modeli trzeba je dokupić osobno.

Chińskie chłodzenie dla dysków SSD M.2

Co kupić? Roman „der8auer” Hartung opublikował materiał z testem chińskich chłodzeń dla dysków SSD. Dostępne modele mogą kusić ceną i wyglądem, ale czy rzeczywiście nadają się do chłodzenia dysków SSD M.2?

Do testów wykorzystano dysk Crucial T700 z kontrolerem Phison E26, czyli jeden z najwydajniejszych modeli pod PCI-Express 5.0 x4 (na potrzeby testów działał on w trybie PCI-Express 4.0 x4, co ograniczyło ilość generowanego ciepła).

Niektóre modele okazały się skuteczne i jako tako poradziły sobie ze schłodzeniem dysku - ineo M12 Cooler Heatsink wypadł podobnie do chłodzenia montowanego na płycie głównej, a M.2-FIVE DUAL Engine uzyskał jeszcze niższe temperatury. Część modeli miała jednak problem ze schłodzeniem nośnika.

JEYI M.2 Copper Graphene Heatsink jest reklamowany jako radiator z warstwą miedzi i grafenu, który ma obniżać temperatury dysku nawet o 10* C. W praktyce to cienka naklejka, która wspomaga rozpraszanie ciepła, ale zupełnie nie nadaje się do najgorętszych SSD – przy obciążeniu nośnika, komputer był niestabilny i się restartował.

Final Cool to blok metalu z wbudowanym podświetleniem RGB LED, więc może zachęcać potencjalnych klientów ciekawym wyglądem. W praktyce chłodzenie nie wypada najlepiej, bo dysk już po krótkim obciążeniu wpadał w tzw. throttling i tracił stabilność.

Widać zatem, że zakup dobrego chłodzenia dla dysków SSD M.2 nie jest łatwym zadaniem i można się łatwo „naciąć”. Całe szczęście większość dysków jest sprzedawana już z odpowiednim chłodzeniem. Do tego płyty główne często mają dodatkowe chłodzenia na gniazdkach M.2.

