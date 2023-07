Informacje na temat problemów z nowym złączem dla kart graficznych - 12VHPWR - wciąż się pojawiają w sieci. Choć spór o to, po czyjej stronie leży wina wciąż trwa, to niektórzy po prostu szukają rozwiązania dla tego problemu. Na jeden z takich wpadł pewien programista…

NVIDIA forsując standard 12VHPWR w swoich kartach graficznych, wciąż spotyka się z sytuacjami, w których dochodzi do spalenia złącza oraz uszkodzenia GPU i/lub zasilaczy. Niedawno dowiedzieliśmy się, iż ma się pojawić nowy standard 12V-2×6, który oferowałby podobne możliwości, ale miałby być lepiej zabezpieczony przed uszkodzeniami. Jednak to dopiero przyszłość, dotycząca nowego standardu ATX 3.1 i PCI-Express 6.0. Pewnie jeszcze trochę minie czasu, zanim odpowiednie podzespoły zostaną wprowadzone do sprzedaży. W związku z tym niektórzy szukają rozwiązań na „teraz”. Taką właśnie osobą jest pewien użytkownik platformy Reddit.

Persona kryjąca się pod nazwą u/mamolengo, stworzyła autorski program do monitorowania temperatury złącza kart graficznych wyposażonych w wejście 12VHPWR. Oprogramowanie wykorzystuje fizyczny czujnik 10k, który mierzy temperaturę złącza, aby ostrzec użytkownika przed jego potencjalnym uszkodzeniem. Samą sondę można zakupić za jakieś 30 – 60zł, a większość płyt głównych ma odpowiednie instrukcje i złącze do jego obsługi. Wspominany użytkownik Reddita podłączył czujnik do swojego modułu Corsair iCUE Commander PRO.

Malmolego tłumaczy w swoim poście, że jego program odczyta dane z sondy i można skonfigurować/dodać odpowiednie linijki kodu w taki sposób, aby uruchamiał „polecenie bezpieczeństwa”, gdy temperatura złącza osiągnie „pewny poziom”. Na przykład aplikację można zaprogramować tak, aby zmniejszała limit mocy GPU (przy pomocy MSI Afterburner), zamknęła obciążającą GPU aplikację/grę lub wyłączała komputer.

Gamers Nexus już ponad pół roku temu testowali złącze 12VHPWR

Chociaż ten system nie rozwiąże w pełni problemu 16-pinowych złącz na kartach graficznych, może przynajmniej ostrzec nas z odpowiednim wyprzedzeniem o tym, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom GPU bądź zasilacza. A jak Wam podoba się rozwiązanie przedstawione przez Malmolego? Czy Waszym zdaniem powinno zostać wprowadzone jako naturalny mechanizm ochronny złącza? Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji!

Źródło: tom'sHARDWARE