Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz mocniejszych zasilaczy, które są projektowane z myślą o nowoczesnych, energochłonnych komputerach. Podczas targów Computex 2023 można było zobaczyć model FSP o mocy 2500 W.

Model FSP Cannon Pro 2500 W to wyjątkowa konstrukcja, która została zaprojektowana z myślą o serwerach i stacjach roboczych. To dużo mocniejszy sprzęt względem tego co oferują zwykłe, popularne zasilacze dla domowych i gamingowych komputerów.

Najmocniejszy zasilacz ATX

Model FSP Cannon Pro oferuje moc 2500 W (i to całość jest dostępna dla linii 12 V!), a do tego wyróżnia się bardzo wysoką sprawnością energetyczną - potwierdzono ją certyfikatem 80 PLUS Platinum. Rzecz jasna zapewniono też zgodność z najnowszym standardem ATX 3.0 (uwzględniającym najnowsze konfiguracje PC-tów).

Producent twierdzi, że model Cannon Pro 2500W bez problemu pozwoli na obsługę nawet czterech kart graficznych GeForce RTX 4090 (!). Co prawda jednostka została wyposażona "tylko" w dwa złącza PCIe 5.0 (12VHPWR), ale oprócz tego przewidziano jeszcze standardowe wtyczki PCIe 8+2 pin.

Warto jednak zwrócić uwagę na rozmiar zasilacza. FSP Cannon Pro 2500W zalicza się do konstrukcji typu ATX, ale jest dużo większy od standardowych modeli (obudowa ma 200 mm długości). Taki sprzęt wymaga zatem odpowiedniej obudowy.

Niestety nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie zasilacz trafi do sprzedaży. Poniżej jeszcze prezentacja sprzętu z kanału Hardware Busters.

