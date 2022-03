Na potrzeby Disney+ powstaje seria Ice Age: Scrat Tales, dzięki której ponownie będzie można zobaczyć lubianą postać. Tym razem w większym wymiarze.

Wiewiór bohaterem Ice Age: Scrat Tales na Disney+

Na początku roku premierę miał The Ice Age Adventures of Buck Wild, spin-off popularnej i lubianej serii filmów animowanych. Nie okazał się niestety szczególnie interesujący, ale nie oznacza to, że od razu trzeba skreślać całe uniwersum i wszystkich bohaterów. Być może dość szybko zobaczymy coś lepszego. Konkretnie Ice Age: Scrat Tales.

Jak zdradza Disney, będzie to seria sześciu nowych animowanych filmów krótkometrażowych, w których występuje Scrat. Pechowy Wiewiór tym razem zmierzy się z wyjątkowym zadaniem - z ojcostwem. Łatwo nie będzie, zwłaszcza przy ciągłej obsesji na punkcie żołędzia. Tym bardziej, że junior, a właściwie Baby Scrat, będzie ją podzielał.

Kiedy premiera Ice Age: Scrat Tales?

Pierwsi widzowie będą mogli zobaczyć Ice Age: Scrat Tales już 13 kwietnia, na wspomnianej platformie Disney+.

Nie wypada w tym miejscy nie przypomnieć, że dopiero co poznaliśmy datę debiutu Disney+ na polskim rynku. Zaplanowano ją na czerwiec, a o szczegółach, w tym cenach, pisaliśmy w oddzielnej publikacji.

