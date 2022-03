Wygląda na to, że kampania promocyjna filmu Top Gun: Maverick ruszyła pełną parą, bowiem właśnie udostępniono nowy zwiastun produkcji, w której główną rolę odgrywa Tom Cruise.

Nowy zwiastun, a w nim wszystko, co kochamy

O Top Gun: Maverick pisaliśmy już swego czasu, jednak nie były to wiadomości dość pozytywne, bo dotyczyły głównie przełożenia daty premiery. Wygląda jednak na to, że długo oczekiwany sequel nie zaliczy już żadnej obsuwy. Produkcja opowiada o szkole lotniczej Top Gun w Stanach Zjednoczonych oraz o życiowych i zawodowych zmaganiach pilotów marynarki wojennej. Kto więc zostanie nauczycielem nowych rekrutów? Po ponad trzydziestu latach służby jako jeden z czołowych pilotów marynarki Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) szkoli grupę absolwentów. Film pełen adrenaliny, szybkości i prawdziwych emocji. Nie można również zapomnieć o kapitalnej ścieżce dźwiękowej. Zresztą, zobaczcie sami.

Val Kilmer w akcji

Joe Kosinski powiedział, że powrót Kilmera to naprawdę wyjątkowy moment dla produkcji. To wielki sukces, dlatego że Val wrócił grać Icemana. Praca z aktorem tego kalibru, to wielka przyjemność dla całej ekipy filmowej. Jak donosi reżyser, zobaczenie chemii i koleżeństwa między nim i Tomem to wyjątkowy moment. Kosinski twierdzi, że to spotkanie jest jedną z jego ulubionych części filmu. Czy aby na pewno? O tym wszystkim przekonamy się już 27 maja.

Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wyczekujecie premiery tego filmu!

Źródło: Paramount Pictures, Inf. własna