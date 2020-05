Wielu graczy już teraz jest zdecydowanych na zakup Cyberpunk 2077. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z przedsprzedaży, bo w jej ramach rozdawane będą bardzo ciekawe gadżety.

Oferta przedsprzedażowa gry Cyberpunk 2077 z wyjątkowymi steelbookami

Jakiś czas temu ogłoszono, iż polskim wydawcą gry Cyberpunk 2077 została firma Cenega. Dziś ogłosiła, że decydujący się na wcześniejsze zamówienia otrzymają ciekawe gadżety. Trzeba tu podkreślić, że będą one zależne od sklepu, w którym dokona się zakupu.

I tak, wszystkie promocyjne zestawy zawierać będą oryginalne wzory steelbooków. Zakup w salonach Empik gwarantuje możliwość odbioru steelbooka Voodoo Boys, w sklepach Media Expert dodawany będzie steelbook Valentinos, a w sklepach Euro RTV AGD oraz Media Markt kupujący otrzymają steelbook Maelstrom.

Gdzie kupić Cyberpunk 2077? W każdym sklepie inne dodatki

Różne wzory steelbooków to nie wszystko. Przygotowano także inne dodatki. W wybranych sklepach Media Expert i wybranych sklepach Media Markt można będzie odebrać plakat. W wybranych sklepach internetowych do zamówień przedpremierowych dodawany będzie natomiast oryginalny brelok, w sklepie muve.pl poza brelokiem także steelbook Tiger Claws. W tych przypadkach oferta będzie ważna tylko do wyczerpania zapasów.

Nie są to rzecz jasna wszystkie gadżety, jakie przygotowano z myślą o Cyberpunk 2077. W sprzedaży pojawiły się też oficjalne figurki przedstawiające postacie głównego bohatera gry – V i Johny’ego Silverhanda oraz poradnik do gry, o którym ostatnio pisaliśmy. To pierwszy poradnik wydawnictwa Piggyback w języku polskim, który będzie zawierać ponad 360 stron analiz wszystkich ścieżek fabularnych, zadań pobocznych, nagród i zakończeń, a także dodatkowych wyzwań, minigier, przedmiotów do odblokowania, sekretów i nie tylko. Cena 99,99 złotych jest najniższą na świecie.

Źródło: Cenega

