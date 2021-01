Twierdza: Władcy wojny ponownie opóźniona

Twierdza: Władcy wojny znalazła się w naszym zestawieniu najciekawszych premier gier w styczniu 2021, a w głosowaniu wielu z Was wskazało ten właśnie tytuł jako najbardziej godny uwagi. Niestety, Twierdza: Władcy wojny pojawi się w jeszcze jednym tego typu zestawieniu. Twórcy wydali przed momentem komunikat, w którym poinformowali o przełożeniu premiery gry na 9 marca.

Można uznać to za niespodziankę, ponieważ nic nie wskazywało na tego typu obrót spraw. Nie jest to bowiem pierwsza zmiana planów. W sierpniu zeszłego roku premierę przesunięto z września na wspomniany już styczeń. Pojawiają się niemal identyczne argumenty, czyli chęć odpowiedniego dopracowania gry. Tym razem w ostatniej chwili wykryto pewne niedociągnięcia w trybie multiplayer.

We have an important announcement to make regarding the release date of Stronghold: Warlords to share with you all today. pic.twitter.com/PyuFTxujAJ