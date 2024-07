Jedna z nowości, która pojawiła w się w najnowszych flagowcach Samsunga, niebawem trafi do przeglądarki Chrome. Dzięki temu wyszukiwanie informacji będzie szybsze i łatwiejsze.

Podczas premiery Samsunga Galaxy S24, która odbyła się w połowie stycznia tego roku, przecierałem oczy ze zdumienia. Zamiast (do czego byłem przyzywczajony) skupić się na usprawnieniach, na przykład w aparacie, Koreańczycy przedstawili Galaxy AI. To zbiór nowych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wśród nich była też opcja Circle to Search do szybkiego wyszukiwania czegoś, co widzimy aktualnie na ekranie. Teraz podobne rozwiązanie pojawia się także w przeglądarce Google Chrome.

Circle to Search w Google Chrome

Jeśli przyjrzymy się bliżej funkcji Circle to Search, nie ma nic dziwnego w dodaniu jej do popularnej przeglądarki. Samsung współtworzył to rozwiązanie z Google. Z czasem opcja ta pojawiła się także w innych smartfonach z Androidem, m.in. Google Pixel 8, ale też innych marek.

Teraz podobna opcja pojawia się także w najpopularniejszej przeglądarce internetowej świata. Znajdziemy ją po rozwinięciu menu (w prawym, górnym rogu okna, po kliknięciu w ikony kropek). Nie nazywa się jednak “Circle to Search”, a “Search with Google Lens”. W polskiej wersji językowej zobaczymy natomiast opcję podpisaną jako “Przeszukaj tę stronę za pomocą Google…”, tuż poniżej opcji drukowania.

Nowa funkcja Google Chrome

Nowość pojawi się w systemie ChromeOS 127 oraz w Chrome 128 dla Windowsa i macOS. Powinna trafić na nasze komputery w ciągu kilku tygodni.

Teraz można ją sprawdzić w wersjach beta. Możliwe będzie zaznaczenie wybranego fragmentu ekranu przy pomocy myszy. Działa to podobnie do “zakreślenia” w narzędziu “Circle to Search” na smartfonach z Androidem. Możemy zaznaczyć jakiś obrazek, fragment tekstu, czy całą stronę.

Aby uruchomić tę funkcję w systemie ChromeOS wystarczy nacisnąć ikonę Google Lens w pasku adresowym.

Wyniki wyszukiwania pojawią się od razu w zakładce przeglądarki. Pozwoli na szybsze wyszukiwanie przydatnych informacji. Dotychczas podobne wyszukiwanie również było możliwe, jednak wymagało nieco więcej działań (zrobienie zrzutu ekranu, wycięcie fragmentu, wklejenie do wyszukiwarki, itp.). W przypadku tekstu konieczne było natomiast zaznaczenie odpowiedniefo fragmentu.