Za nami główna prezentacja Unreal Fest Seattle 2024, na której przybliżono to, w jakim kierunku zmierza silnik autorstwa Epic Games. Zaprezentowano nie tylko Unreal Engine 5.5 w akcji – Nvidia ogłosiła wydanie nowych wtyczek dla platformy Nvidia ACE w silniku Unreal Engine 5.

Dwa najpopularniejsze silniki: Unity oraz Unreal Engine. Definitywne ustalenie wyższości jednego nad drugim może być kłopotliwe (uczy nas tego np. copypasta o “Fanatyku wędkarstwa”). Niedawno zaprezentowano możliwości Unity 6, a teraz z ukrycia wychodzi Unreal Engine 5.5.

Unreal Engine 5.5: przedsmak nowości

Włodarze widowiska zaprezentowali możliwości nowej funkcji eksperymentalnej – MegaLights. Ta umożliwia zaimplementowanie bardziej rozbudowanego oświetlenia. Na poniższym nagraniu demonstracyjnym postać porusza się po scenie oświetlonej przez ponad tysiąc świateł, które rzucały cienie w czasie rzeczywistym. Jakiego “potwora” potrzeba, by udźwignąć taką scenę? Epic Games informuje, że wystarczy PS5.

Dalsze ulepszenia Unreal Engine – które trafią do wersji 5.5 – dotyczą systemu optymalizowania geometrii Nanite, z kolei funkcja Path Tracer jest już gotowa do użycia na szerszą skalę. Unreal Engine 5.5 ma usprawnić tworzenie animacji, między innymi poprzez krzywe TimeWrap czy obecność warstw animacji. Unreal Engine 5.5 w pełnej wersji zadebiutuje w listopadzie 2024 r.

Sam silnik to nie wszystko i Epic Games doskonale o tym wie. W trakcie prezentacji przypomniano, że Portal Fab Publishing stanie się dostępny dla wszystkich w połowie października. Jest to “uniwersalny rynek zaprojektowany, aby dostarczyć Ci wszystkiego, czego potrzebujesz do tworzenia doświadczeń 3D w czasie rzeczywistym w jednym miejscu". W praktyce Portal Fab Publishing będzie scalać Unreal Engine Marketplace, Sketchfab Store, ArtStation Marketplace oraz Quixel w jednym miejscu.

Nowości od Nvidia

Nvidia również “dorzuca” swoje, jeśli chodzi o rozwój Unreal Engine. W trakcie Unreal Fest Seattle 2024 ogłoszono wydanie nowych wtyczek dla platformy Nvidia Ace w silniku Unreal Engine 5. Usprawni to wdrażanie postaci AI.

Wśród najważniejszych nowości wymienić należy nowe wtyczki ACE w Unreal Engine 5:

wtyczka Audio2Face-3D: umożliwia synchronizację ruchu warg i animację twarzy z wykorzystaniem AI bezpośrednio w Unreal Engine 5;

wtyczka modelu Nemotron-Mini 4B Instruct: generuje odpowiedzi postaci dla interaktywnych dialogów;

wtyczka Retrieval Augmented Generation (RAG): dostarcza informacje kontekstowe w celu ulepszenia interakcji pomiędzy postaciami.

Wtyczka Audio2Face-3D dla programu Maya od Autodesk:

ułatwia tworzenie wysokiej jakości animacji twarzy opartej na ścieżce dźwiękowej bezpośrednio w interfejsie programu Maya;

udostępniony kod źródłowy umożliwiający dostosowanie i integrację z innymi narzędziami do tworzenia treści;

usprawnia przepływ pracy między programami Maya i Unreal Engine 5.

Unreal Engine 5 Renderer z funkcją Pixel Streaming:

wsparcie technologii Unreal Pixel Streaming firmy Epic;

wczesny dostęp do mikrousług NVIDIA ACE Animation Graph oraz wersji na system operacyjny Linux;

wysoka jakość strumieniowania interfejsu postaci MetaHuman na dowolne urządzenie za pośrednictwem Web Real-Time Communication (WebRTC).

Nowe wtyczki uproszczą integrację NPC opartych na AI z grami oraz aplikacjami. Optymalizują one również mikrousługi Nvidia, by działały szybciej przy minimalnym zużyciu pamięci na komputerach z systemem Windows.

Źródło: Epic Games, Nvidia