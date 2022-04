Techland pochwalił się wynikami sprzedaży gier Dying Light oraz Dying Light 2 Stay Human. I trzeba przyznać, że ma czym.

Dobra sprzedaż gry Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human nadal należy traktować jak nowość. Premiera gry odbyła się 4. lutego i jak się okazuje była bardzo udana. Nie chodzi tylko o ciepłe przyjęcie w mediach, ale o najważniejszą kwestię dla każdego producenta - finanse. Techland pochwalił się dziś, że tylko do końca lutego Dying Light 2 Stay Human rozszedł się w nakładzie ponad 5 mln egzemplarzy.

To bardzo dobry wynik, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że akurat luty przyniósł sporo głośnych premier. Oczywiście na ten moment liczby wygenerowane przez Dying Light 2 Stay Human są wyższe, ale o sprzedaży w szerszym ujęciu czasowym będziemy mogli porozmawiać w przyszłości.

„Sukces serii Dying Light to dowód na to, że tworzymy dla naszych graczy niezapomniane przeżycia.” - Paweł Marchewka, CEO Techlandu

A ilu kupujących znalazł Dying Light?

Techland przypomniał również o pierwszym Dying Light. Wypuszczona na rynek w 2015 roku produkcja znalazła już 20 mln nabywców. I chyba trudno byłoby o większe grono rozczarowanych wydaniem na nią pieniędzy. I tu recenzje były pozytywne, opinie graczy również, a dodatkowo rodzimy twórcy zadbali o bardzo długie wsparcie i przez lata serwowali dodatkową zawartość.

Dołożyliście swoją cegiełkę do wyników sprzedaży tych gier? Jeśli nie kupiliście Dying Light 2 Stay Human to być może zachęcą Was aktualne promocje na konsolowe wersje (możecie skorzystać chociażby z poniższych linków).

Źródło: Techland