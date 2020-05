Marzycie o sieciach społecznościowych, w których to użytkownicy są najważniejsi? Macie dość narzuconych przez korporacje zasad? Chcecie stworzyć własne miejsce w sieci? W takim przypadku, Fediwersum może okazać się dobrym rozwiązaniem.

Wielu ludzi porzuca korzystanie z mediów społecznościowych w dzisiejszych czasach. Zmęczeni nieprzyjemną atmosferą i reklamami, mają dość gromadzenia zbyt dużej ilości informacji na ich temat. Zwłaszcza, jeżeli po jakimś czasie masowo wyciekają. Nie każdemu też podobają się wprowadzane zmiany, których nie można cofnąć.

Co zrobić, jeżeli mamy dosyć takiego podejścia do użytkowników, ale nie chcemy rezygnować z udzielania się w sieciach społecznościowych? Może warto zainteresować się Fediwersum.

Co to jest Fediwersum?

Określenie Fediwersum (ang. Fediverse) powstało z połączenia słów federacja (federation) i wszechświat (universe). To popularna nazwa zdecentralizowanych sieci społecznościowych funkcjonujących w systemie federacji. Portale działają na niezliczonych serwerach całego świata. Są niezależne od siebie, jednak pozwalają na interakcje z użytkownikami innych serwerów.



Czym Fediwersum różni się od znanych mediów społecznościowych?

Większość sfederowanych sieci społecznościowych to platformy wzorowane na Twitterze, ale można znaleźć takie przypominające YouTube, Instagram czy Facebooka. Jednak różnią się od znanych nam wszystkim portali.

Przede wszystkim rozwijane są dzięki ludziom z całego świata, niezależnym od firm i instytucji. Każdy może pomóc w dalszym rozwoju Fediwersum.

W przeciwieństwie do najbardziej znanych mediów społecznościowych, sieci zdecentralizowane dają więcej prywatności użytkownikom. Żadna korporacja nie ustala odgórnych zasad, nie zbiera danych i nie zarabia na nagminnie wyświetlanych reklamach. Nie trzeba zgadzać się na przekazywanie swoich danych dużej firmie z drugiego końca świata.

Każdy może z łatwością założyć i obsługiwać swoją platformę społecznościową na wybranym serwerze. Jeżeli nie odpowiada nam żaden serwer z listy, możemy stworzyć własny. Mając odrobinę wiedzy technicznej, można zarządzać swoim serwerem i łączyć się z tysiącami innych.

Fediwersum jest rozproszony po wielu krajach całego świata. Stanowi dobrą alternatywę dla social mediów, w których korporacje kontrolują dane użytkowników, narzucają swoje decyzje, albo stosują niechcianą cenzurę.

Jak działają zdecentralizowane media społecznościowe?

Całość oparta jest na wolnym oprogramowaniu. Użytkownicy tworzą swoje tożsamości na różnych serwerach, za pomocą których mogą wchodzić w interakcje: wysyłać nie tylko wiadomości tekstowe, zdjęcia i filmy, ale też śledzić posty opublikowane przez innych. Możliwe jest również udostępnianie swoich plików publicznie, albo tylko wybranej grupie odbiorców.

W dużym skrócie: jest to podobne do działania poczty e-mail. Korzystając z konta na Gmailu bez problemu wyślemy wiadomość do osoby mającej konto na Interii. O ile znamy jej adres. Podobnie jest w przypadku sieci Fediwersum.

Sieci członkowskie Fediwersum

Każda platforma oferuje nieco inne możliwości, a użytkownik ma spory wybór. Poniżej prezentujemy kilka przykładów sieci, w których to użytkownicy mają najwięcej do powiedzenia.

Diaspora

Ten zdecentralizowany portal społecznościowy został stworzony z myślą o zabezpieczeniu prywatności użytkowników. Oparty jest na wolnym oprogramowaniu o tej samej nazwie.

W przeszłości okrzyknięto Diasporę portalem, który będzie miał szansę stać się popularniejszy od Facebooka. Rzeczywistość okazała się inna, jednak Diaspora jest niezależna od korporacji i może być niezłą alternatywą dla osób ceniących większą prywatność. Zakładając konto, użytkownik pozostaje właścicielem swoich danych. Nie musi przekazywać żadnych praw amerykańskiej firmie, ani oglądać uciążliwych reklam.

Więcej na diasporafoundation.org

Mastodon

Mastodon szybko zyskał na popularności, a obecnie liczy 4,4 miliona osób. Użytkownicy przesiedli się na niego z Twittera, ponieważ okazał się być bardziej przyjazny.

Można tu znaleźć praktycznie wszystko. Istnieje wiele serwerów, które powstały specjalnie dla określonych społeczności. Dotyczą najróżniejszych zainteresowań, działań czy regionów.

Więcej na joinmastodon.org

Socialhome

Układ siatki sprawia, że to idealna sieć do udostępniania treści obrazkowych lub stworzenia osobistego portfolio. Pozwala zbudować bogaty profil i ułatwia tworzenie długich treści, które będą dostępne dla milionów użytkowników.

Więcej na socialhome.network

Misskey

Sieć idealna do mikroblogowania. Profil użytkownika można dostosować przy użyciu dostępnych widżetów. Oferuje mnóstwo dodatkowych funkcji, takich jak emoji, gry, kalendarz.

Jednak nie każdy się tutaj odnajdzie, ponieważ głównym językiem interfejsu jest japoński.

Więcej na misskey.page

Hubzilla

To miejsce dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Sieć oferuje dostęp do znacznej liczby funkcji i szczegółowych ustawień. Hubzilla dobrze łączy się zresztą Fediwersum i pozwala obserwować użytkowników z większości sfederowanych sieci.

Więcej na hubzilla.org

Pleroma

Ta platforma do mikroblogowania została szybko doceniona przez społeczność za wysoką wydajność i małe zużycie pamięci. Pleroma jest prosta do wdrożenia i działa nawet na Raspberry Pi. Oferuje czat na żywo, ankiety, emoji, motywy, a także filtrowanie niechcianych treści według słów kluczowych.

Więcej na pleroma.social

PixelFed

Platforma jest idealna do udostępniania zdjęć i oferuje też tworzenie pętli wideo. Użytkownik ma dostęp do uwierzytelniania dwuskładnikowego, ostrzeżeń o spoilerach, a także wyłączenia komentarzy i ukrycia obserwujących. Oko cieszy czytelny interfejs, bardzo podobny do tego znanego nam z Instagrama.

Więcej na pixelfed.org

Friendica

Friendica dąży do tego, aby być dobrą platformą dla każdego. Dzięki przejrzystemu interfejsowi, nowi użytkownicy nie powinni mieć problemów z obsługą. Friendica gromadzi bardzo przyjazną i pomocną społeczność, a także jest dobrze połączona z pozostałymi sieciami Fediwersum.

Więcej na friendi.ca

Funkwhale

Platforma do dzielenia się muzyką. Zapewnia dostęp do list odtwarzania, ulubionych utworów i wykonawców. Jednak nie pełni jedynie funkcji serwera audio i odtwarzacza. To świetne miejsce spotkań i odkrywania utalentowanych twórców.

Więcej na funkwhale.audio

GNU Social

Platforma ma dużą bazę użytkowników i wiele wtyczek. Jednak tutaj wszystko odbywa się publicznie: nie ma możliwości wysyłania prywatnych wiadomości i każdy może zobaczyć co publikujemy.

Więcej na gnusocial.network

PeerTube

Bezpłatna i zdecentralizowana alternatywa dla platform wideo. PeerTube zapewniło już miejsce na ponad 200 tys. filmów opublikowanych przez 30 tys. użytkowników i wyświetlonych ponad 10 mln razy

Transmisja odbywa się w trybie peer-to-peer (przez WebRTC), czyli użytkownicy oglądają wideo w tym samym czasie. Filmy hostowane na PeerTube można oglądać bezpośrednio z Mastodon. Wkrótce trafią również do innych sieci Fediwersum.

Więcej na joinpeertube.org

Wybierz idealną sieć dla siebie

Mastodon powinien spodobać się użytkownikom Twittera. Diaspora jest bardzo podobna do Facebooka. Socialhome oferuje funkcje podobne do Pinteresta, PixelFed przypomina Instragram, a PeerTube może w pewnym stopniu zastąpić YouTube.

Każdy powinien znaleźć coś ciekawego dla siebie. Macie już dość Facebooka i Twittera? Może warto sprawdzić Fediwersum.

Źródło: fediverse.party, fot. picjumbo.com z Pexels

