Black Friday nie musi stać się zakupowym szaleństwem, które skończysz z mnóstwem zbędnych rzeczy i szczupłym portfelem. Warto podejść do niego inaczej – wykorzystać Czarny Piątek na zakup praktycznych sprzętów, które będą Ci służyć przez lata.

Kiedy jest Black Friday?

Black Friday 2025 przypada na 28 listopada. To właśnie wtedy można liczyć na największe obniżki i promocje w sklepach stacjonarnych oraz internetowych.

W praktyce jednak Czarny Piątek coraz częściej zamienia się w czarny tydzień, a nawet miesiąc. Sklepy podchodzą do tej okazji indywidualnie, dlatego trudno jednoznacznie określić, od kiedy i do kiedy jest Black Week.

Promocje na Black Friday startują zwykle tydzień, a czasem nawet kilka tygodni wcześniej lub utrzymują się do kilkunastu dni po oficjalnym święcie. Obniżek cen najlepiej wypatrywać już od 20 listopada.

Jak znaleźć najlepsze okazje Black Friday?

Czarny Piątek kojarzy ci się z impulsywnymi zakupami i pieniędzmi wydanymi na rzeczy, których normalnie byś nie kupił? Nie musi tak być! Do Black Friday możesz podejść z rozsądkiem i przygotowanym planem, dzięki czemu skorzystasz tylko z naprawdę opłacalnych okazji.

Zacznij od przemyślenia, co naprawdę ci się przyda. Może masz w domu sprzęt, który od dawna działa nie tak, jak powinien? Albo od miesięcy marzysz o nowym dodatku, który uprzyjemni Ci codzienność? Spisz wszystko na listę i sprawdź, jakie modele są warte uwagi.

Zamiast szukać najtańszej opcji, często lepiej zainwestować w droższą rzecz, ale najnowszej generacji. Wtedy zwiększa się szansa na to, że technologia nieprędko się zestarzeje i posłuży dłużej. Przed zakupem koniecznie sprawdź też wcześniejszą cenę. Zdarza się, że niektóre sklepy podnoszą kwoty produktów, więc w czasie, kiedy jest Black Friday, zniżka przestaje być atrakcyjna.

Co warto kupić w Black Friday?

Chcesz skończyć zakupową gorączkę z poczuciem dobrze wydanych pieniędzy? Śledź najlepsze promocje na Black Friday na sprzęty codziennego użytku. To właśnie na nie warto zapolować w Czarny Piątek! Wiele sklepów organizuje w tym czasie obniżki, na których skorzysta nie tylko twój portfel, ale też środowisko.

Małe AGD? A może inteligentne gadżety do domu? Sprawdź, co warto kupić w Black Friday! Te urządzenia odciążą cię w codziennych obowiązkach, zwiększą komfort i zostawią więcej pieniędzy w portfelu na inne potrzeby.

Air Fryer

Lubisz eksperymentować w kuchni? A może potrzebujesz urządzenia, które wesprze cię w codziennym przygotowywaniu posiłków?

W Czarny Piątek zainwestuj w Air Fryer – jeden z najbardziej pożądanych kuchennych hitów. Wszechstronne urządzenie nie dość, że samo zajmuje niewiele miejsca, to jeszcze z powodzeniem zastępuje grill i piekarnik. Przygotujesz w nim pieczone, smażone i grillowane posiłki z niewielkim dodatkiem tłuszczu. Zdrowo, a do tego szybko i prosto (nawet jeśli nie jesteś mistrzem kulinariów).

Na co zwrócić uwagę?

Dostosuj pojemność do liczby domowników, aby wygodnie przygotowywać posiłki dla wszystkich. Komora na 2-4 litry jest odpowiednia dla 1-2 osób, a większa dla rodziny.

Saturator do gazowania wody

Lubisz napoje gazowane, ale masz dość plastikowych butelek i powtarzalnych smaków? Z saturatorem do gazowania wody napoje z bąbelkami przygotujesz samodzielnie, bez plastiku, w nieskończenie wielu odsłonach. Woda z bąbelkami, Pepsi domowej roboty, a może gazowana lemoniada lub musująca kawa i herbata? Odkąd na rynku pojawił się SodaStream Mix, nie musisz się ograniczać.

SodaStream Mix to pierwszy na rynku saturator, który pozwala gazować dowolne napoje, a nie tylko wodę. Dzięki niemu odkryjesz nowe smaki, pobudzisz kulinarną kreatywność i zaoszczędzisz nie tylko w Black Friday.

Sprawdź, ile kosztuje gazowanie wody w domu i ile możesz na tym zyskać. Urządzenie przydaje się zarówno na co dzień, jak i podczas domowych imprez (np. do przygotowania owocowych mocktaili). Znajdziesz je wyłącznie w sklepie sodastream.pl oraz Media Expert.

Na co zwrócić uwagę?

Wybierając saturator, zastanów się, jak chcesz z niego korzystać na co dzień. Jeśli zależy Ci na pełnej swobodzie i gazowaniu nie tylko wody, SodaStream Mix będzie strzałem w dziesiątkę. To innowacyjne urządzenie, które pozwala tworzyć napoje dokładnie takie, jak lubisz. Zobacz też inne saturatory SodaStream, takie jak Duo czy Enso – każdy z nich odpowiada na inne potrzeby i styl życia.

Ekspres ciśnieniowy do kawy

To propozycja, co warto kupić w Black Friday, jeśli chcesz cieszyć się smakiem doskonałej kawy częściej niż w kawiarni. Ekspres ciśnieniowy w kilka chwil przygotuje dla ciebie ulubione napoje tak, jak profesjonalny barista.

Nowoczesne urządzenia automatycznie dostosowują stopień mielenia i parzenia do rodzaju napoju. Efekt? Nawet jeśli nie masz doświadczenia, bez trudu zaparzysz ulubione espresso, americano czy cappucino jak z kawiarni. Większość ekspresów umożliwia przygotowanie kilkunastu rodzajów kaw, również według własnego przepisu.

Na co zwrócić uwagę?

Na rynku są dostępne modele, które pozwalają na zaparzenie dwóch filiżanek jednocześnie, co może się przydać, jeśli masz dużą rodzinę lub często zapraszasz gości. W niektórych przypadkach możesz nawet przygotować wybrany napój do kubka na wynos.

Butelki wielorazowe

Dzięki butelce wielokrotnego użytku możesz skończyć z jednorazowym plastikiem. Jesteś bardziej eko, a do tego:

unikasz kaucji,

nie zaprzątasz sobie głowy usuwaniem butelek,

oszczędzasz pieniądze,

i wciąż dbasz o prawidłowe nawodnienie – w domu, pracy, na spacerze czy treningu.

Na chłodne lub upalne dni warto zaopatrzyć się w butelkę termiczną Fizz&Go. Mieści 900 ml napoju i utrzymuje jego temperaturę aż do 12 godzin.

Na co zwrócić uwagę:

Wybierz butelkę wykonaną z bezpiecznego materiału np. stali nierdzewnej, tritanu czy szkła. Zwróć uwagę, aby jej pojemność i kształt były dopasowane do twoich potrzeb i wygody. Na przykład butelkę My Only Bottle możesz wygodnie nosić w torebce, plecaku albo używać w pracy.

Robot sprzątający

Nie masz czasu i energii na odkurzanie? Zainwestuj w robota sprzątającego, który zrobi to za ciebie. Modele najnowszej generacji mogą pracować zgodnie z harmonogramem, mapować pomieszczenia, automatycznie opróżniać zbiornik, a nawet mopować podłogi po usunięciu kurzu i zanieczyszczeń.

Na co zwrócić uwagę:

Przy wyborze robota sprzątającego największe znaczenie ma zaawansowana technologia nawigacji i rozpoznawania przeszkód. Im lepsza, tym urządzenie rzadziej się zawiesza i pomija mniej miejsc.

Inteligentny głośnik

A może w Black Friday warto sprawić sobie inteligentny głośnik? To nowoczesne urządzenie audio, które po połączeniu z internetem i asystentem głosowym reaguje na Twoje komendy.

Możesz w ten sposób poprosić o odtworzenie ulubionej piosenki, sprawdzenie prognozy pogody przed wyjściem z domu czy uzyskać odpowiedź na pytania. Jeżeli masz smart home, inteligentny głośnik będzie sterował na twoje polecenie urządzeniami w ramach tego systemu. Proste codzienne czynności będą teraz wymagać jeszcze mniej wysiłku.

Na co zwrócić uwagę?

Chcesz wykorzystywać głośnik do odtwarzania muzyki? Wybierz model z wysoką jakością dźwięku i funkcjami audio.

Smartring (inteligentny pierścień)

Dbasz na co dzień o swój organizm? Z inteligentnym pierścieniem będziesz monitorował jego funkcje jeszcze dokładniej. Biżuteria wyposażona w najnowszą technologię kontroluje jakość snu, mierzy tętno, bada zmienność rytmu serca i śledzi dzienną aktywność. Dzięki niej jesteś na bieżąco ze stanem swojego zdrowia.

Na co zwrócić uwagę?

Zainwestuj w wygodny model wyposażony w jak największą liczbę czujników. Możesz również rozważyć smartring z funkcją płacenia, jeżeli szukasz maksymalnie użytecznego wsparcia na co dzień.

Black Friday możesz bojkotować, spędzić na impulsywnych wydatkach albo… wykorzystać na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb mniejszym kosztem. To doskonała okazja na mądre, przemyślane zakupy, które zrobisz z dbałością o środowisko i domowy budżet.

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy jest Black Friday?

O zakończeniu Czarnego Piątku sklepy decydują indywidualnie. Zwykle najlepsze promocje na Black Friday kończą się w weekend, a czasem trwają nawet do połowy grudnia.

Jak wysokie są promocje na Black Friday?

Najlepsze okazje Black Friday obejmują obniżki cen o 15-40%. Czasem można trafić na rabaty sięgające 50-60% lub więcej.

Co warto kupić w Black Friday?

W Czarny Piątek warto kupić przydatne przedmioty o większej wartości. To może być np. małe AGD (saturator do gazowania wody, Air Fryer) czy inteligentne urządzenia (smartring, robot sprzątający).

