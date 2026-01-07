Wisiorek z AI. Motorola pochwaliła się swoją wizją przyszłości

Motorola na targach CES 2026 zaprezentowała Project Maxwell – koncepcyjne urządzenie, które jest budowane od podstaw z myślą o AI.

Ekspansja sztucznej inteligencji rozpoczęła się od już istniejących kategorii produktowych - smartfonów, komputerów czy smartwatchów. Wielu producentów zastanawia się jednak, czy nowy trend otwiera miejsce dla nowych typów urządzeń, które docelowo mogłyby nawet wyprzeć smartfony.

Meta i Google stawiają na inteligentne okulary, wierząc, że miejsce AI jest na twarzy. OpenAI pracuje ponoć nad długopisem z ChatGPT. Tymczasem Motorola rozwija inteligentny wisiorek.

Project Maxwell, czyli AI zawsze i wszędzie

W przeciwieństwie do tradycyjnych smartfonów, Motorola stawia w ramach projektu Maxwell na pasywną interakcję i głęboką analizę kontekstu otoczenia w czasie rzeczywistym.

Mowa o kompaktowym akcesorium, które można przypiąć do ubrania lub nosić jako wisiorek. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby mogło towarzyszyć użytkownikowi przez cały dzień bez konieczności trzymania go w dłoni.

Pod względem sprzętowym urządzenie bazuje na dwóch kluczowych komponentach sensorycznych: kamerze oraz mikrofonach. Mają one nieustannie analizować to, co widzi i słyszy użytkownik.

Kluczowym elementem projektu jest integracja z Lenovo Qira - nową generacją osobistego asystenta opartego na dużych modelach językowych. Dzięki umieszczeniu urządzenia na ciele, asystent zyskuje dostęp do stałego strumienia danych audiowizualnych.

Podczas prezentacji podkreślono, że celem jest przejście od modelu "AI na żądanie" do "AI działającego w tle", które przewiduje potrzeby użytkownika. Przytoczony przez Motorolę scenariusz użycia zakłada, że użytkownik mógłby wysłuchać prezentacji firmowej z założonym Maxwellem, a następnie polecić wirtualnemu asystentowi wygenerowania podsumowania spotkania i umieszczenia go na LinkedIn.

W prezentację projektu zaangażowany był również Cristiano Amon, szef Qualcomma. Potwierdził on, że Maxwell opiera się na układach Snapdragon zoptymalizowanych pod kątem przetwarzania zadań AI bezpośrednio na urządzeniu, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania prywatności (dane sensoryczne nie muszą w całości trafiać do chmury) oraz minimalizacji opóźnień w reakcji asystenta.

Należy zaznaczyć, że Project Maxwell znajduje się obecnie w fazie Proof of Concept. Motorola zademonstrowała działający prototyp, ale nie sprecyzowała póki co żadnych planów sprzedażowych.

Warto odnotować, że nie jest to pierwsze tego typu urządzenie. W 2014 roku amerykański startup Humane wprowadził na rynek bardzo podobne akcesorium o nazwie Ai Pin. Projekt nie odniósł jednak sukcesu komercyjnego i już w lutym 2025 producent ogłosił zakończenie sprzedaży i wyłączenie serwerów.