Klawiatura zastępuje komputer. Miniaturyzacja w wydaniu HP Eliteboard G1a

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Komputer z reguły kojarzymy z osobnym pudełkiem obok monitora lub po prostu w okolicy biurka. HP Eliteboard G1a to klawiatura, która kryje w sobie komputer o mocy porównywalnej do nowoczesnego laptopa.

Miniaturyzacja pozwala na tworzenie laptopów, które biją rekordy smukłości czy wagi. Dzięki temu procesowi dostajemy naprawdę mocne, ale i małe procesory jak Intel Core Ultra 300. Jednocześnie klawiatur, które mieszczą w sobie komputery, nie ma zbyt wiele. Jednym z bardziej wyrazistych przykładów są oczywiście stare komputery jak Commodore 64 czy Amiga, a wśród współczesnych rozwiązań najgłośniejszym był (i tak dość niszowy) komputer Raspberry Pi 400. 

Klawiatura z komputerem w środku i tylko dwoma portami USB-C

HP Eliteboard G1a to proste rozwiązanie, które może być ciekawą alternatywą dla laptopa. Klawiatura oferuje w środku wszystkie podzespoły oraz system operacyjny Windows 11. Z tyłu znajdziemy dwa porty USB-C (w tym jeden USB4) i jeśli monitor obsługuje standard Power Delivery, jednym kablem zarówno dostarczymy obraz na ekran, jak i zasilimy klawiaturę. Wtedy drugi port USB-C poświęcimy na akcesoria lub przystawkę do rozszerzenia komputera o dodatkowe porty.

Pod względem specyfikacji HP Eliteboard G1a prezentuje się na poziomie laptopa Copilot+ PC. Sercem komputera jest układ Ryzen AI 5 330 lub Ryzen AI 7 350 Pro, a obydwa osiągają ponad 50 TOPS w operacjach NPU. Za grafikę odpowiadają wbudowane w chipsety układy Radeon 820M lub 860M w mocniejszej wersji. Producent planuje wypuścić kilka wersji sprzętu z maksymalnie 64 GB RAM-u DDR5 oraz do 2 TB przestrzeni na pliki na dysku SSD. 

HP Eliteboard G1a - klawiatura z komputerem na biurkuKlawiatura z komputerem pozwala na minimalistyczną aranżację biurka

Klawiatura oferuje spodziewane moduły łączności, w tym Wi-Fi 6E lub Wi-Fi 7 i Bluetooth przydatne do łączenia akcesoriów. W HP Eliteboard G1a nie zabrakło także głośników oraz mikrofonów. HP oferuje wersje zarówno bez baterii, jak i z wbudowanym ogniwem. To należy jednak traktować jako system ratunkowy w razie braku prądu. Producent nie chwali się czasami pracy na jednym ładowaniu, ale mówi o tym rozwiązaniu jak o zasilaniu bezprzerwowym (UPS). 

Klawiatura HP Eliteboard G1a 12 mm grubościZaledwie 12 mm grubości sprawia, że klawiatura nie wygląda jak komputer

HP skupiło się na niewielkim rozmiarze klawiatury oraz zachowaniu bloku numerycznego i zrezygnowało z touchpada. Zamiast tego w zestawie znajdziemy bezprzewodową mysz, która łączy się z komputerem za pośrednictwem Bluetooth. To wszystko przy masie około 725 gramów w wersji z baterią i grubości 12 mm. Producent nie zdradził jednak najważniejszej liczby – ceny.  Jako, że producent celuje w zastosowania biurowe i korzysta z nazewnictwa “Elite”, w wolnej sprzedaży może to być sprzęt niewiele tańszych od laptopów o porównywalnej specyfikacji.

Źródło: HP

  • avatar
    Witalis
    0
    Super sprawa, bardzo wydajne CPU od AMD z wydajna integrą z poborem na poziomie max 25 Watów i wszystko w klawiaturze.... Czyli mamy taki Ultrabook tylko bez ekranu. Ja jestem na Tak! Do biura lub do domu do pracy nic lepszego... Nawet do gierek na TV też super sprawa!
    • avatar
      Pan Dzikus
      0
      Od dawna czekam na komputer w klawiaturze ale w pełnowymiarowej klawiaturze wielkości Amigi 500 a nie w takim maleństwie. Choć ten HP ma przynajmniej blok numeryczny w przeciwieństwie do Raspberry Pi 500+ ale z kolei Raspberry Pi 500+ ma klawiaturę mechaniczną a nie membranową. Komputer w klawiaturze byłby bardzo wygodny, w przeciwieństwie do laptopów, które mają ekran, który zawadza, gdy się podłącza laptopa do normalnego monitora.

