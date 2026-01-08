Klawiatura zastępuje komputer. Miniaturyzacja w wydaniu HP Eliteboard G1a

Komputer z reguły kojarzymy z osobnym pudełkiem obok monitora lub po prostu w okolicy biurka. HP Eliteboard G1a to klawiatura, która kryje w sobie komputer o mocy porównywalnej do nowoczesnego laptopa.

Miniaturyzacja pozwala na tworzenie laptopów, które biją rekordy smukłości czy wagi. Dzięki temu procesowi dostajemy naprawdę mocne, ale i małe procesory jak Intel Core Ultra 300. Jednocześnie klawiatur, które mieszczą w sobie komputery, nie ma zbyt wiele. Jednym z bardziej wyrazistych przykładów są oczywiście stare komputery jak Commodore 64 czy Amiga, a wśród współczesnych rozwiązań najgłośniejszym był (i tak dość niszowy) komputer Raspberry Pi 400.

Klawiatura z komputerem w środku i tylko dwoma portami USB-C

HP Eliteboard G1a to proste rozwiązanie, które może być ciekawą alternatywą dla laptopa. Klawiatura oferuje w środku wszystkie podzespoły oraz system operacyjny Windows 11. Z tyłu znajdziemy dwa porty USB-C (w tym jeden USB4) i jeśli monitor obsługuje standard Power Delivery, jednym kablem zarówno dostarczymy obraz na ekran, jak i zasilimy klawiaturę. Wtedy drugi port USB-C poświęcimy na akcesoria lub przystawkę do rozszerzenia komputera o dodatkowe porty.

Pod względem specyfikacji HP Eliteboard G1a prezentuje się na poziomie laptopa Copilot+ PC. Sercem komputera jest układ Ryzen AI 5 330 lub Ryzen AI 7 350 Pro, a obydwa osiągają ponad 50 TOPS w operacjach NPU. Za grafikę odpowiadają wbudowane w chipsety układy Radeon 820M lub 860M w mocniejszej wersji. Producent planuje wypuścić kilka wersji sprzętu z maksymalnie 64 GB RAM-u DDR5 oraz do 2 TB przestrzeni na pliki na dysku SSD.

Klawiatura z komputerem pozwala na minimalistyczną aranżację biurka

Klawiatura oferuje spodziewane moduły łączności, w tym Wi-Fi 6E lub Wi-Fi 7 i Bluetooth przydatne do łączenia akcesoriów. W HP Eliteboard G1a nie zabrakło także głośników oraz mikrofonów. HP oferuje wersje zarówno bez baterii, jak i z wbudowanym ogniwem. To należy jednak traktować jako system ratunkowy w razie braku prądu. Producent nie chwali się czasami pracy na jednym ładowaniu, ale mówi o tym rozwiązaniu jak o zasilaniu bezprzerwowym (UPS).

Zaledwie 12 mm grubości sprawia, że klawiatura nie wygląda jak komputer

HP skupiło się na niewielkim rozmiarze klawiatury oraz zachowaniu bloku numerycznego i zrezygnowało z touchpada. Zamiast tego w zestawie znajdziemy bezprzewodową mysz, która łączy się z komputerem za pośrednictwem Bluetooth. To wszystko przy masie około 725 gramów w wersji z baterią i grubości 12 mm. Producent nie zdradził jednak najważniejszej liczby – ceny. Jako, że producent celuje w zastosowania biurowe i korzysta z nazewnictwa “Elite”, w wolnej sprzedaży może to być sprzęt niewiele tańszych od laptopów o porównywalnej specyfikacji.

Źródło: HP