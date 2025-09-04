PlayStation 6 - co o nim wiemy? Ma być 3 razy szybsze od PS5

Co wiemy na temat PlayStation 6? Choć Sony nie podaje oficjalnych informacji, w sieci pojawia się coraz więcej pogłosek. Nic dziwnego - premiera już za 2-3 lata.

PlayStation 5 zadebiutowało około 5 lat temu. Kolejne generacje popularnej konsoli pojawiają się natomiast na rynku co 7 lat. Nic więc dziwnego, że pojawia się coraz więcej pogłosek na temat kolejnej odsłony sprzętu. Sony nie mówi nic konkretnego na temat PS6, przyznaje jednak, że w centrum ich zainteresowania jest hardware dla sprzętu kolejnej generacji.

Co wiemy na temat PlayStation 6?

Wiele źródeł mówi o możliwej premierze PlayStation 6 w 2028 r. Tak twierdzi choćby Shuhei Yoshida - były szef PlayStation. Prawdopodobnie Sony wciąż będzie współpracować z AMD przy tworzeniu konsoli. Moc obliczeniowa ma wzrosnąć w stosunku do PS5 lub PS5 Slim nawet trzykrotnie. Pozwoli na to wykorzystanie nowego procesora w architekturze Zen6 i układu graficznego AMD RDNA5/UDNA. Możliwe, że w gry na PS6 zagramy w rozdzielczości 8K przy 60 FPS lub w 4K przy 120 FPS. Takie osiągi umożliwi mocniejszy sprzęt, a także technologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Dalsza współpraca z AMD może zapowiadać kompatybilność wsteczną. Na konsoli Sony nowej generacji zagralibyśmy dzięki niej w gry z PS4 i PS5. Razem z premierą PlayStation 6 mogą się pojawić także nowe tytuły gier. Spekuluje się m.in. na temat Bioshock 4. Zapewne właściciele starszej konsoli PS5 również dostaliby jednak odpowiednią wersję.

Kolejna konsola marki Sony ma kosztować między 550 a 700 dol. W Polsce cena może przekraczać 3 tys. zł - ze względu na cło.

Jakie wersje PlayStation 6?

Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że PS6 zadebiutuje w więcej niż jednej wersji. Mówi się o dwóch wersjach SoC. Może to oznaczać, że na rynku pojawią się wersja zwykła i mocniejsza (np. PS6 Pro). Niektórzy donoszą też o innym scenariuszu - pojawieniu się handhelda oprócz tradycyjnej konsoli do gier.

Przecieki donoszą o handheldzie, którego kodowa nazwa to “Canis”. Sprzęt miałby działać podobnie do Nintendo Switcha. W gry zagralibyśmy więc i na samej konsoli, i po podłączeniu jej do dużego ekranu. Moc obliczeniowa będzie natomiast znacznie wyższa - na poziomie między Xbox Series S a Series X. Cena? Mówi się o koszcie zakupu między 400 a 500 dol.