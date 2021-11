Techland ugasił pożar. Dying Light 2 Stay Human jest na ostatniej prostej przed premierą. Co najlepsze, są szanse, że będzie ona bardzo udana.

Dying Light 2 Stay Human wygląda dobrze. Nie tylko na zwiastunach

A wcale nie było to oczywiste. Z oficjalną zapowiedzią Dying Light 2 mieliśmy do czynienia w czerwcu 2018 roku. Kilka kolejnych miesięcy do trochę dodatkowych informacji, ale później nad grą zaczęły zbierać się ciemne chmury. Pojawiały się informacje o sporych problemach polskiego studia, odejściach istotnych członków ekipy i zmianach co do daty premiery. W tym roku sytuacja zaczęła wyglądać nieco lepiej, a dziś można być już chyba całkowicie spokojnym.

Techland zniósł embargo na pierwsze wrażenia z Dying Light 2: Stay Human (z czasem gra otrzymała taki właśnie podtytuł). Wybranym redakcjom prezentowana była jeszcze nie finalna wersja gry, a mimo tego dominują pozytywne opinie. Nie jest to rewolucja, ale ewolucja względem poprzednika. Wiele elementów dopracowano, a najwięcej komplementów spływa na duży, dobrze prezentujący się otwarty świat, rozwiniętą mechanikę parkouru oraz ciekawsze walki.

Warto też zaznaczyć, że Techland zdecydował się zaprezentować dwie wersje gry - na PC oraz na PlayStation 4. Chciał tym samym udowodnić, że również posiadacze nieco starszych sprzętów będą mogli się tu bawić. I faktycznie może tak być, bo przy oczywistych cięciach w oprawie wizualnej, samo działanie gry na PlayStation 4 jest przez dziennikarzy chwalone.

Kiedy premiera Dying Light 2 Stay Human?

Jak widać, pojawiły się wyraźne sygnały, że Dying Light 2 Stay Human może w końcu doczekać się premiery. Była ona już przekładana, ale ostatnie komunikaty mówiły, iż odbędzie się 4 lutego 2022 roku.

Pełna lista platform docelowych to w tym przypadku PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, a także PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch

Źródło: Game Informer, IGN