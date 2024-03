Chociaż od dawna mówi się o zmianach w zakresie finansowania mediów publicznych, wciąż nie ustalono ostatecznego kształtu nowych przepisów. Co może zastąpić abonament RTV?

W sprawie budzącej duże zainteresowanie wielu Polaków wypowiedział się Maciej Wróbel, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący sejmowej podkomisji ds. mediów i polityki audiowizualnej. W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” potwierdził, że w jednej kwestii rządzący są zgodni – abonament RTV nie będzie dalej funkcjonował w obecnym kształcie. Wciąż trwają jednak dyskusje na temat tego, czym go zastąpić.

Abonament RTV doliczony do rachunku za prąd?

Jak się okazuje, jednym z pomysłów jest uwzględnienie opłaty na media publiczne w cenie smartfonów. Kupując nowy telefon (można przypuszczać, że także sprzęt RTV) klienci automatycznie przeznaczaliby pewną "drobną" kwotę na media publicznie. Takie rozwiązanie jest jednym z najpoważniej branych pod uwagę, chociaż rodzi pytanie odnośnie tego, czy nie spowoduje wzrostu cen urządzeń mobilnych.

Maciej Wróbel jest zdania, że nie. Jednocześnie zdradza, że inna z koncepcji zakłada ukrycie opłaty na media publiczne np. w rachunku za prąd.

"Nie. Takie rozwiązania – np. opłata reprograficzna – funkcjonują w krajach Unii Europejskiej, a ceny smartfonów nadal kształtują się w Europie na podobnym poziomie. Wątpię, żeby u nas wiązało się to ze wzrostem cen. Ale proszę pamiętać, że to tylko jeden z omawianych wariantów. Być może będzie to ukryte np. w opłacie za prąd. Nie ma jeszcze wiążącej decyzji w tej kwestii" – powiedział poseł.

Nowa opłata ma cechować się wyższą ściągalnością

Ze swojej strony przypominamy, że wcześniej w tym roku w temacie likwidacji abonamentu RTV wypowiadał się szef sejmowej komisji kultury Bogdan Zdrojewski. Mówił o jego zdaniem dwóch wiodących koncepcjach, czyli finansowaniu mediów publicznych z budżetu państwa lub wprowadzeniu opłaty audiowizualnej. Ta ostatnia miałaby wynosić ok. 9 zł miesięcznie. Co najważniejsze, byłaby jednak pobierana od każdego podatnika - z PIT-u i CIT-u, a nawet od płatników KRUS.

Z wypowiedzi polityków wynika, że nowa opłata będzie zauważalnie niższa od obecnego abonamentu RTV. Jednocześnie zanosi się na to, że ma cechować się znacznie lepszą "ściągalnością". Proponowane są bowiem rozwiązania, które trudno będzie obejść i na niepłacenie będą mogły nastawiać się wyłącznie osoby, które zostaną z tego ustawowo zwolnione.

Ile kosztuje abonament RTV?

W 2024 r. abonament za telewizję i radio wynosi 27,30 zł miesięcznie lub 294,90 zł przy płatności za cały rok. Abonament za samo radio to natomiast 8,70 zł miesięcznie lub 94 zł przy płatności za cały rok.

Źródło: gazetaprawna, zdjęcie otwarcia: unsplash