Różnego rodzaju smartfony iPhone były bohaterami już wielu licytacji. Tym razem można będzie kupić oryginalnie zapakowanego, pierwszego iPhone'a i to w wariancie 4GB. Problem? Właściwie tylko jeden - cena.

Urządzenie zostało wystawione na licytację z ceną wywoławczą 10 tys. dolarów. Jeśli próbujecie przypomnieć sobie, ile kosztowało na premierę, to śpieszymy z odpowiednią - 499 dolarów.

iPhone 1 4GB na licytacji

Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę, że cena wywoławcza zostanie przebita i to najprawdopodobniej przynajmniej kilkukrotnie. Pewność co do tego typu stwierdzeń dają wcześniejsze licytacje związane z tego typu produktami firmy Apple. Chociaż z racji upływu lat nie prezentują one dużej wartości pod względem specyfikacji i możliwości, to są prawdziwą gratką dla kolekcjonerów.

"Oryginalny model 4GB jest uważany za Świętego Graala wśród kolekcjonerów iPhone’a. Jego ekstremalny niedobór jest bezpośrednio związany z ograniczoną produkcją" - czytamy w opisie licytacji na platformie LCG Auctions.

iPhone 1. generacji debiutował w 2007 r. Apple zdecydował się na dwa warianty - wspomniany 4GB za 499 dolarów oraz 8GB za 599 dolarów, który zyskał zdecydowanie większą popularność, przez co teraz jego wartość kolekcjonerska jest mniejsza.

Wariant 8GB stanowił aż 80 proc. ogółu sprzedaży, w związku z czym producent szybko wycofał się ze sprzedaży ten skromniejszy. Można było szukać go w amerykańskich sklepach tylko przez pierwsze dwa miesiące od startu sprzedaży.

W 2023 r. na wspomnianej platformie przeprowadzono dwie podobne licytacje, na których oferowano oryginalnie zapakowanego iPhone'a 1. generacji w wariancie 4GB. Ceny ostatecznie osiągnęły 133 tys. dolarów i aż 190 tys. dolarów.

Jak będzie tym razem? Dowiemy się 24 marca, bo właśnie tego dnia zakończy się trwająca licytacja.

Źródło: auction.lcgauctions