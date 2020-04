Przygodówka, thriller sci-fi, survival i symulator hakowania w jednym. To właśnie Commander ‘85 – nowa gra The Moonwalls, a więc niezależnego studia ze Szczecina.

Polska gra Commander ‘85 przeniesie nas do Stanów Zjednoczonych i pozwoli przejąć kontrolę nad nastolatkiem z Chicago, który dostał na urodziny najnowocześniejszy spośród komputerów. Wykorzystamy go do hakowania, ale też grania w gry. Oprócz tego pobawimy się z psem i pooglądamy kasety wideo, a podczas wszystkich tych aktywności w głośnikach słyszeć będziemy nawiązującą do klimatu lat 80. ścieżkę dźwiękową autorstwa Marcina Maślanki.

Zobacz najnowszy zwiastun Commander ‘85:

To niezwykły projekt, powstający od kilku lat z wielką pasją i równie wielką dbałością o szczegóły. W grze mamy przykładowo język oprogramowania przypominający system DOS, dzięki któremu możemy eksperymentować z różnymi komendami. (…) Commander ‘85 ma w sobie znacznie więcej różnych smaczków i odniesień. Wszyscy fani konwencji retro i lat 80. poczują się jak w domu.

Tak o grze Commander ‘85 mówi Mateusz Zawadzki, dyrektor generalny wydawnictwa Ultimate Games. Planuje ono, że uda się wprowadzić ją na rynek już jesienią – równocześnie na czterech platformach: PC, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Aby rzeczywiście do tego doszło, potrzebne są jednak pieniądze. Dlatego też wystartowała zbiórka na Kickstarterze – jeśli wpłacicie co najmniej 11 dolarów, to od razu zabezpieczycie swój egzemplarz.

W grze Commander ‘85 czekać ma na nas mnóstwo nawiązań popkulturowych oraz wciągająca opowieść w konwencji thrillera science fiction, która w zależności od naszych wyborów może zakończyć się na trzy różne sposoby. Gra będzie „pełna niespodzianek. Fabuła poruszy między innymi tematy wyścigu zbrojeń, wojskowych eksperymentów, incydentu w Roswell, wojny nuklearnej oraz oczywiście także sztucznej inteligencji” – powiedział Marcin Makaj, jej pomysłodawca i twórca.

Źródło: Ultimate Games

