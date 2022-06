Commandos 3 HD Remaster to najnowszy projekt studia Raylight Games i wydawnictwa Kalypso Media. Wspólnymi siłami przywrócą oni do życia tę klasyczną grę taktyczną i spróbują zainteresować nią szersze grono graczy.

Commandos 3 HD Remaster – powrót klasyki sprzed prawie dwóch dekad

Commandos 3 HD Remaster to – naturalnie – przede wszystkim poprawiona oprawa wizualna. Twórcy postarali się o przeprojektowane modele 3D, stworzone od nowa tekstury, lepsze animacje oraz uwspółcześniony interfejs. Zoptymalizowane ma zostać również sterowanie.

To jednak, co w tym wszystkim chyba najciekawsze, to fakt, że odświeżona wersja Commandos 3 nie trafi tylko na pecety (jak oryginał), lecz także na konsole Xbox i do xboksowej chmury, dzięki czemu pogramy też na innych urządzeniach.

Mało tego – już w dniu premiery gra Commandos 3 HD Remaster zasili katalog usługi Xbox Game Pass. Niestety to, czego nie wiemy, to kiedy do tej premiery dojdzie. Jedyna informacja, jaka została potwierdzona, to że stanie się to jeszcze w tym roku.

Zobacz oficjalny zwiastun Commandos 3 HD Remaster:

Commandos 3 HD Remaster zaoferuje (osadzoną w czasach II wojny światowej) kampanię fabularną, na którą złoży się 12 misji. Pokierujemy w nich grupą sześciu komandosów. Do tego dojdą jeszcze dwa tryby wieloosobowe: dla 2-8 graczy.

Źródło: Kalypso Media, Dark Side of Gaming