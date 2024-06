Rozpoczęły się coroczne targi Computex na Tajwanie - nasz wysłannik już tam dotarł i będziemy mogli osobiście weryfikować najnowsze doniesienia z branży komputerów.

Już od wczesnych lat 2000 Tajwan gości wystawców oraz zwiedzających z całego globu, umożliwiając im wzajemne wymienianie się nowościami ze świata technologii, zwykle skoncentrowanej wokół komputerów (stąd też nazwa). Po zeszłorocznej relacji, kiedy to targi wznowiono po pandemicznej przerwie, powróciliśmy na Tajwan, aby tym razem również móc z pierwszej ręki dostarczać Wam najciekawszych nowości i zapowiedzi. Nie spodziewaliśmy się jednak dwóch rzeczy - pierwsza to tłumy, jakie w tym roku zastały nas na miejscu, a druga to...

Wszechobecne AI - Computex 2024 stoi pod znakiem sztucznej inteligencji

Począwszy od największych i najbardziej rozpoznawalnych producentów, takich jak AMD, Intel czy NVIDIA (kolejnośc alfabetyczna), od których bezpośrednio bierze się w sumie sprzęt zdolny w formacie komputera osobistego lub nawet laptopa albo telefonu wykonywać obliczenia powiązane z AI, poprzez marki z nimi współpracujące (takie jak ASUS, Gigabyte, MSI, itp), a skończywszy na pomniejszych producentach skupiających się na pojedyńczych produktach - wszędzie na tapet wzięto właśnie AI i to ono jest głównym punktem prezentacji. Oczywiście to nie tak, że na tych stanowiskach nie ma nic innego wartego uwagi, ale z całą pewnością, gdzie się nie podejdzie, to magiczne hasło "AI" usłyszymy w pierwszych kilku zdaniach wypowiadanych przez osobę prezentującą stanowisko.

AI wyszło nawet poza targi - NVIDIA prezentowała swoje technologie w hotelu nieopodal hali targowej

W naszych relacjach postaramy się wyłuskać co ciekawsze nowości spomiędzy tego zalewu sztucznej inteligencji. A już teraz, po szybkim spacerzę wiemy, że będzie o czym pisać. Sporo w tym roku dzieje się w temacie obudów u wielu producentów, ale również układy chłodzenia potrafią tutaj zaskoczyć. Nie zabrakło również polskich akcentów, jak i spotkań ze znanymi postaciami świata technologii.

Jeżeli jakieś zagadnienie w szczególności Was interesuje, to dajcie znać w komentarzach - postaramy się temat zgłębić i udzielić odpowiedzi, póki jeszcze jesteśmy na miejscu!