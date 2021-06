Zgodnie ze harmonogramem, na Epic Games Store zaktualizowano ofertę darmowych gier. Możemy pobierać dwie kuszące produkcje, chociaż przy jednej sklep nieco popłynął z autopromocją.

Control za darmo na Epic Games Store

Pisaliśmy dziś, iż w sklepie GOG wystartowała wyprzedaż Summer Sale. Trudno jednak rywalizować z Epic Games Store jeśli chodzi o najbardziej atrakcyjne propozycje dla łowców promocji. To właśnie tutaj co czwartek pojawia się darmowa gra lub, tak jak teraz, darmowe gry.

Zacznijmy od tej, która z pewnością nie będzie wymagała bliższego przedstawiania. To Control przygotowane przez Remedy Entertainment i wydane w 2019 roku, a także bardzo ciepło przyjęte. Średnia ocen w mediach sięgnęła 85%, u graczy 72%. O tym, jak wciągająca jest tutaj rozgrywka więcej przeczytacie w naszej recenzji.

Pamiętajcie o wymaganiach sprzętowych, zwłaszcza jeśli będziecie chcieli sprawdzić, jak gra prezentuje się z aktywnym ray-tracingiem. A jeśli komuś PC na to nie pozwoli, możecie rzucić okiem na nasze testy, bo i ten elementem sprawdziliśmy.

Prawda, że kusi? Jeśli odpowiadacie twierdząco, to czasu na skorzystanie z oferty jest sporo. Promocja obowiązuje tradycyjnie przez tydzień. Control można przypisywać do konta za darmo do 17 czerwca.

Do pobrania również Genshin Impact

Jak już zostało wspomniane, tym razem mowa o dwóch darmowych grach. Obok Control udostępniono Genshin Impact. Także w tym przypadku nie można mówić, iż jest to wiekowa produkcja, jej premiera odbyła się w 2020 roku. Ogólnie, bo na Epic Games Store dopiero teraz i chyba właśnie dlatego zarządzający sklepem zasugerowali, że od razu będą ją rozdawać. Owszem, robią to, ale podobnie jak inni.

Względem Control mamy tu do czynienia z zupełnie innym klimatem i rozgrywką. Genshin Impact to RPG oferujące otwarty świat i oprawę, która nie każdemu musi się podobać. Pokazują to średnie ocen, w mediach wprawdzie 84%, ale wśród graczy już tylko 55%.

Za tydzień podobnych niejasności już nie będzie. Pojawią się dwie gry, które normalnie trzeba kupować. To Overcooked! 2 oraz Hell is Other Demons.

