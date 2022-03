Firma Cooler Master słynie nie tylko z topowego sprzętu, ale też ekonomicznych produktów dla mniej wymagających klientów. Właśnie taką propozycją mają być najnowsze zasilacze z serii Cooler Master Elite 230V V4.

Zasilacze Cooler Master Elite 230V V4

Zasilacze Elite 230V V4 to już czwarta odsłona popularnej serii Elite 230V (przeznaczonej na rynek europejski z napięciem sieciowym 230 V). Konstrukcje nadają się do komputerów do domu i biura, ale też w tańszych zestawów do gier.

Producent przygotował pięć modeli z nowej serii – oferują one moc znamionową: 300 W, 350 W, 400 W, 500 W i 600 W (moc chwilowa jest o 50 W wyższa). Wszystkie cechują się sprawnością energetyczną na poziomie 85%, co potwierdza certyfikat 80 PLUS 230V EU.

Poszczególne wersje różnią się dostępnym okablowaniem. Słabsze jednostki sprawdzą się w konfiguracjach z podstawową kartą graficzną, ale do mocniejszych można już podłączyć wydajniejsze, bardziej energochłonne akceleratory.

Nie powinniśmy jednak oczekiwać topowych rozwiązań. Seria Elite 230V V4 to raczej podstawowe jednostki – producent zastosował konstrukcję z aktywnym PFC i topologią Forward Topology Design. Do chłodzenia wykorzystano 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem ślizgowym (producent zapewnia stabilną pracę w temperaturach od 10 do 40 stopni Celsjusza). Zasilacze zostały objęte 3-letnią gwarancją.

Model Cooler Master Elite 300 230V V4 Cooler Master Elite 350 230V V4 Cooler Master Elite 400 230V V4 Cooler Master Elite 500 230V V4 Cooler Master Elite 600 230V V4 Moc 300 W 350 W 400 W 500 W 600 W Sprawność 80 PLUS EU 80 PLUS EU 80 PLUS EU 80 PLUS EU 80 PLUS EU Wentylator 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm Okablowanie » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 1x PCIe 6+2 pin

» 4x SATA

» 2x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 1x PCIe 6+2 pin

» 3x SATA

» 2x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 1x PCIe 6+2 pin

» 4x SATA

» 2x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 5x SATA

» 3x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 5x SATA

» 3x MOLEX Zabezpieczenia OVP, OPP, OTP, SCP, UVP OVP, OPP, OTP, SCP, UVP OVP, OPP, OTP, SCP, UVP OVP, OPP, OTP, SCP, UVP OVP, OPP, OTP, SCP, UVP Wymiary 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm

Producent kusi atrakcyjną ceną

Zasilacze Cooler Master Elite 230V V4 powinny zainteresować klientów składających tańsze komputery – w sprzedaży już są dostępne dwa mocniejsze modele:

Cooler Master Elite 500 230V V4 - 199 złotych

Cooler Master Elite 600 230V V4 - 209 złotych

Czy znajdą się chętni? Ceny wyglądają zachęcająco, ale trudno ocenić jakość sprzętu bez jego przetestowania.

Źródło: Cooler Master