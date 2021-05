Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB to chłodzenie AiO z miniaturową chłodnicą typu 120 mm. Jak wypada konstrukcja? Czy warto ją kupić? I chyba najważniejsze - do czego nadaje się taki zestaw?

ocena redakcji:









3,8/5

Wybierając chłodzenie AiO logika wskazuje kierować się zasadą „im większe, tym lepsze” – oczywiście ma to swoje uzasadnienie w prawach fizyki (większa powierzchnia rozpraszania ciepła na ogół przekłada się na lepszą wydajność). Problem jednak w tym, że nie zawsze jest możliwość, aby w obudowie zamontować zestaw z chłodnicą typu 420 mm, 360 mm, 280 mm… a czasami nawet 240 mm.

W miniaturowych komputerach czasami jedynym wyjściem jest wybranie miniaturowego zestawu z radiatorem w rozmiarze 120 mm lub ewentualnie niedużego, powietrznego coolera. Na co stać miniaturowe AiO? Czy rzeczywiście jest to bezsensowna konstrukcja? A może jednak może ona być „zbawieniem” dla składających mini-PC? Postanowiliśmy to sprawdzić na przykładzie modelu Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB (ulepszonej wersji popularnego Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB).

Porównanie chłodzeń Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB i MasterLiquid ML240L V2 RGB

W ofercie firmy Cooler Master znajdziemy dwa podobne chłodzenia MasterLiquid V2 RGB - MasterLiquid ML120L V2 RGB w rozmiarze 120 mm, a także MasterLiquid ML240L V2 RGB w rozmiarze 240 mm. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji zestawów.

Model Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB Wymiary blokopompki 79,9 x 76 x 47,1 mm Blok wodny Miedziany Pompka Dwukomorowa (3. generacja) Głośność pompki < 15 dB Węże 300 mm Wymiary chłodnicy 157 x 119,6 x 27,3 mm

(aluminiowa) 277 x 119,6 x 27,2 mm

(aluminiowa) Wentylatory Cooler Master SickleFlow 120 RGB 2x Cooler Master SickleFlow 120 RGB Łożysko Rifle Rifle Obroty wentylatora 650 - 1800 RPM ± 10% 650 - 1800 RPM ± 10% Przepływ powietrza do 62 CFM ± 10% do 62 CFM ± 10% Ciśnienie statyczne do 2,5 H 2 O mm ± 10% do 2,5 H 2 O mm ± 10% Generowany hałas 8 - 27 dB 8 - 27 dB Dodatkowe » podświetlenie RGB LED blokopompki (4-pin 12 V)

» podświetlenie RGB LED wentylatorów (4-pin 12 V) Kompatybilność » Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3), LGA 2066

» AMD AM4, FM2(+), FM1, AM3(+), AM2(+) Żywotność (MTTF) » Pompka: 70 000 godzin

» Wentylatory: 160 000 godzin Cena 285 zł 350 zł

Różnica sprowadza się do wielkości chłodnicy i liczby wentylatorów. Testowany przez nas model ma mniejszy radiator i jeden wentylator typu 120 mm (w MasterLiquid ML240L V2 RGB zastosowano większy radiator i dwa wentylatory).

Ile kosztują chłodzenia Cooler Master MasterLiquid V2 RGB?

Chłodzenia Cooler Master MasterLiquid V2 RGB zaliczają się do jednych tańszych zestawów AiO dostępnych na rynku - realne ceny to odpowiednio:

Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB - 285 złotych

Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB - 350 złotych

Mówimy więc o cenie zbliżonej do topowych, powietrznych coolerów CPU (pewnie też wydajniejszych, ale większych rozmiarowo).

Rzut okiem na chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB to klasyczna konstrukcja AiO – mówimy więc o gotowym zestawie chłodzenia cieczą, którego montaż jest dużo prostszy od chłodzenia składanego z części.

Nowa wersja MasterLiquid ML120L wykorzystuje usprawnioną, dwukomorową pompkę. Producent chwali się, że nowa konstrukcja wykorzystuje lepsze komponenty, co podobno zapewnia większą wytrzymałość, dłuższą żywotność i mniejsze prawdopodobieństwo wycieku cieczy. Nowy wirnik i obudowa mają natomiast przełożyć się na lepszą wydajność i cichszą pracę.

Razem z pompką zintegrowano miedziany blok wodny, ale specyfikacja nie ujawnia tutaj zbyt wielu szczegółów. Wiemy, że konstrukcja pasuje do wszystkich najnowszych podstawek Intel i AMD (za wyjątkiem TR4 i sTRX4 pod procesory Ryzen Threadripper).

Warto dodać, że na górze blokopompki znalazło się podświetlane logo producenta. Efektami świetlnymi można sterować z poziomu dodawanego kontrolera lub oprogramowania płyty głównej (zastosowano tutaj wtyczkę 4-pin 12 V, więc zapewniono wsparcie dla systemów wszystkich głównych producentów).

W testowanym modelu wykorzystano niewielką, aluminiową chłodnicę w rozmiarze 120 mm o profilu 27 mm (została ona połączona z blokopompką za pomocą wężyków o długości 300 mm). Warto zaznaczyć, że w nowej wersji chłodzenia radiator oferuje większą powierzchnię odprowadzania ciepła, co powinno mieć przełożenie na wyższą wydajność zestawu.

W nowej wersji chłodzenia zastosowano również nowy wentylator. W tym przypadku mamy do czynienia z modelem SickleFlow 120 z podświetleniem RGB LED – podobnie jak w przypadku blokopompki, można nim sterować z poziomu płyty głównej lub za pomocą dodawanego kontrolera.

„Śmigiełko” wykorzystuje łożysko typu Rifle i wytrzymalszą ramkę (jego żywotność oszacowano na 160 000 godzin). Prędkość obrotową można regulować w zakresie 650 – 1800 RPM - przepływ powietrza wynosi maksymalnie 62 CFM, a ciśnienie statyczne 2,5 mm H2O.

Montaż chłodzenia Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

Zestaw Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB pasuje do większości nowych podstawek – lista kompatybilności obejmuje gniazda: Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3) i LGA 2066 oraz AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1 i FM2(+). Montaż chłodzenia nie jest specjalnie skomplikowany i powinni sobie z nim poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy (szczególnie, że w zestawie znajdziemy całkiem szczegółową instrukcję).

Jak zainstalować chłodzenie MasterLiquid ML120L V2 RGB? Właściwie cała procedura sprowadza się do kilku podstawowych kroków. Zaczynamy od przykręcenia wentylatora do chłodnicy. Następnie należy zdjąć folię zabezpieczającą z podstawy bloku wodnego i posmarować procesor pastą termoprzewodzącą (w zestawie znajdziemy małą tubkę pasty Cooler Master Mastergel Pro, która powinna wystarczyć na 2-3 aplikacje).

Kolejnym krokiem jest przykręcenie uchwytów do blokopompki i przymocowanie jej do elementów montażowych na płycie głównej. W przypadku platform Intel LGA 115X/1200 konieczne jest zastosowanie płytki backplate, natomiast Intel LGA 2011(-3)/2066 i AMD używają fabrycznego montażu przy podstawce.

Na sam koniec pozostaje zamontowanie chłodnicy w odpowiednim miejscu w obudowie. Konieczne jest też podłączenie kabelków z pompki/wentylatorów do płyty głównej i podświetlenia do rozgałęziacza i kontrolera (szkoda, że ten jest zasilany już lekko archaicznym złączem MOLEX, a nie nowszym SATA).

Test chłodzenia Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

Zestaw Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB przetestowaliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 5 5600X – to model ze średniej półki, który cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, sprawdziliśmy też wyniki po podkręceniu jednostki do 4,6 GHz na wszystkich rdzeniach przy napięciu 1,275 V.

Wyniki porównaliśmy do chłodzenia AMD Wraith Stealth, które jest dodawane w zestawie z procesorem oraz popularnego, średniej klasy coolera SilentiumPC Fortis 3 HE1425. Za kontrolę obrotów odpowiadała płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI).

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 5 5600X: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 37 dB) 46

9 Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

(max. 37 dB) 46

12 AMD Wraith Stealth

(max. 39 dB) 61

8

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 37 dB) 10

4 AMD Wraith Stealth

(max. 37 dB) 12

2 Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

(max. 39 dB) 15

9

Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB wypada bardzo podobnie do chłodzenia SilentiumPC Fortis 3 HE1425 (przynajmniej jeżeli chodzi o temperaturę procesora, bo sekcja zasilania płyty wyraźnie mocniej się nagrzewa). Co ważne, zestaw oferuje tutaj również wysoką kulturę pracy.

AMD Ryzen 5 5600X OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 41 dB) 71

8 Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

(max. 41 dB) 72

11 AMD Wraith Stealth

(max. b.d. dB) (test niezaliczony)

18

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 41 dB) 10

4 Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

(max. 41 dB) 21

8 AMD Wraith Stealth

(max. b.d. dB) (test niezaliczony)

9

Podkręcony procesor był większym wyzwaniem dla chłodzenia, ale jako tako udało mu się go okiełznać - odnotowane temperatury ponownie były bardzo zbliżone do coolera Fortis 3 (sekcja była wyraźnie gorętsza). Po OC musimy się jednak liczyć z nieco większym poziomem generowanego hałasu.

Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB - małe AiO do zadań specjalnych

Jak oceniamy zestaw Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB? Można powiedzieć, że to chłodzenie do zadań specjalnych. Nie powinniśmy po nim oczekiwać rewelacyjnej wydajności, ale może być jedynym rozsądnym wyborem w specyficznych sytuacjach, zwłaszcza jeżeli komuś zależy na efektownym wyglądzie sprzętu.

MasterLiquid ML120L V2 RGB zalicza się do konstrukcji z małą chłodnicą, dzięki czemu zmieści się do miniaturowych obudów, gdzie nie ma miejsca na większe zestawy lub nawet bardziej rozbudowane coolery CPU. Co ważne, producent zadbał o kompatybilność z najpopularniejszymi podstawkami, a montaż nie powinien sprawiać problemów nawet mniej doświadczonym użytkownikom. No i to podświetlenie – taki dodatek na pewno zwróci uwagę fanów LED-ów.

Wydajność zestawu stoi na przyzwoitym poziomie, ale nie powinniśmy oczekiwać rewelacji z większych lub składanych układów LC – AiO 120 oferuje osiągi zbliżone do średniej klasy coolerów CPU. W naszym teście potrafiło ono okiełznać podkręcony procesor AMD Ryzen 5 5600X, a przy tym oferowało akceptowalną kulturę pracy, co wydaje się całkiem satysfakcjonującym wynikiem.

Zestaw Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB kosztuje niecałe 300 złotych, co na tle powietrznych coolerów CPU wydaje się dosyć wygórowaną stawką. Należy jednak pamiętać, że to konstrukcja zaprojektowana raczej o mniejszych PC-tach, gdzie takie konstrukcje mogą okazać się jedynym sensownym wyborem – w takiej sytuacji na pewno jest to propozycja warta rozważenia.

Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB - ocena końcowa:

kompaktowe rozmiary

podświetlenie blokopompki i wentylatora

zgodność z większością obecnych podstawek

prosty montaż

całkiem cicha praca



wydajność ograniczona rozmiarem

mało konkurencyjna cena na tle coolerów powietrznych

76% 3,8/5

Zobacz również: