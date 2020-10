Chłodzenia Deepcool AS500 i AS500 Plus łączą dobrą wydajność, cichą pracę i efektowny wygląd. Producent obiecuje także brak problemów z kompatybilnością.

Firma Deepcool jeszcze nie jest zbyt dobrze rozpoznawalna na naszym rynku, ale na rynku chłodzeń dla procesorów radzi sobie naprawdę nieźle. Niedawno w ofercie producenta pojawiły się dwa nowe coolery, które powinny zainteresować entuzjastów.

Deepcool AS500 i AS500 Plus - smukłe i wydajne chłodzenia wieżowe

Mowa o modelach AS500 i AS500 Plus, które bazują na tej samej konstrukcji. Producent postawił na smukły radiator z pięcioma niklowanymi ciepłowodami o średnicy 5 mm – taka budowa powinna sprawnie odprowadzać ciepło, a przy tym zapewniać większą kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM.

W zwykłym modelu AS500 zastosowano jeden 140-milimetrowy wentylator TF140S. "Śmigiełko" wykorzystuje dwuwarstwowe łopatki i łożyskowanie FDB – prędkość obrotową można regulować w zakresie od 500 do 1200 obrotów na minutę, co przekłada się na maksymalną wydajność rzędu 120 m3/h i generowany hałas do 26 dB(A).

AS500 Plus wykorzystuje dwa takie wentylatory, co przekłada się na lepsze możliwości odprowadzania ciepła. Lepsze osiągi powinni docenić entuzjaści, którzy planują dodatkowo podkręcić procesor. Warto jednak zauważyć, że w tym przypadku maksymalna głośność nie powinna przekraczać 31,5 dB(A).

Producent chwali się także podświetlanym topem radiatora - zestawem adresowalnych diod RGB można sterować z poziomu płyty głównej. Producent dołącza stosowne przewody i obiecuje współpracę z systemami takimi jak: ASUS Aura Sync, Razer Chroma, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome Sync czy Gigabyte RGB Fusion. W zestawie dodawany jest także kontroler (to ukłon w stronę użytkowników, którzy nie mają odpowiedniej płyty głównej lub nie chcą instalować dodatkowego oprogramowania).

Model Deepcool AS500 Deepcool AS500 Plus Radiator Wieżowy (aluminiowy) Wieżowy (aluminiowy) Ciepłowody 5x 6 mm (niklowane) 5x 6 mm (niklowane) Wentylator Deepcool TF140S 2x Deepcool TF140S Obroty wentylatora 500 - 1200 RPM 500 - 1200 RPM Generowany hałas do 26 dB(A) do 31,5 dB(A) Kompatybilność Intel LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150,

AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 Wymiary 142 x 98 x 164 mm 142 x 102 x 164 mm Waga 1030 g 1198 g

Chłodzenia Deepcool AS500 i AS500 Plus niebawem trafią do sprzedaży

Modele Deepcool AS500 i AS500 Plus łączą dobrą wydajność, cichą pracę i ciekawy wygląd, a przy tym są kompatybilne z wysokimi modułami pamięci RAM. Według deklaracji producenta, chłodzenia poradzą sobie z procesorami od TDP do 220 W (w zestawie dodawane są zestawy montażowe dla wszystkich najpopularniejszych podstawek).

Obydwa warianty mają trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. Model Deepcool AS500 będzie kosztować około 270 złotych, a wariant z dopiskiem Plus to już wydatek około 310 złotych. Myślicie, że takimi cenami producent ma szansę konkurować z innymi markami?

Źródło: Deepcool

