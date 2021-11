Jesteśmy po premierze procesorów Intel Alder Lake – jednostek, które były długo wyczekiwane przez graczy i entuzjastów. Jak wypada topowy model z nowej serii?

Podczas premiery mieliśmy okazję sprawdzić model Core i9-12900K, czyli topowego przedstawiciela nowej serii Intela. Jeżeli nie nie macie czasu, by zapoznać się z pełnym testem, koniecznie zerknijcie do naszego rankingu procesorów.

Intel Core i9-12900K w rankingu procesorów

Core i9-12900K to model adresowany do graczy i twórców treści, którzy potrzebują bardzo wydajnego sprzętu do wielowątkowej pracy.

Jednostka została wyposażona w 16 rdzeni i 24 wątki – mamy tutaj do czynienia z hybrydową architekturą, która łączy dwa typy rdzeni. Producent przewidział także dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 i DDR5, obsługę magistrali PCI-Express 5.0, a także zintegrowaną grafiką UHD Graphics 770 (nie znajdziemy jej w bliźniaczym modelu 12900KF).

Model Rdzenie/wątki

(P-Core / E-Core) Taktowanie/Boost

(P-Core / E-Core) Pamięć L2 Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP

(Max) Cena Intel Core i9-12900K 16/24

(8/16 + 8/8) 3,2/5,2 GHz

2,4/3,9 GHz 14 MB 30 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W

(241 W) $589 Intel Core i9-12900KF 16/24

(8/16 + 8/8) 3,2/5,2 GHz

2,4/3,9 GHz 14 MB 30 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W

(241 W) $564 Intel Core i7-12700K 12/20

(8/16 + 4/4) 3,6/5,0 GHz

2,7/3,8 GHz 12 MB 25 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W

(190 W) $409 Intel Core i7-12700KF 12/20

(8/16 + 4/4) 3,6/5,0 GHz

2,7/3,8 GHz 12 MB 25 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W

(190 W) $384 Intel Core i5-12600K 10/16

(6/12 + 4/4) 3,7/4,9 GHz

2,8/3,6 GHz 9,5 MB 20 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W

(150 W) $289 Intel Core i5-12600K 10/16

(6/12 + 4/4) 3,7/4,9 GHz

2,8/3,6 GHz 9,5 MB 20 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W

(150 W) $264

Jak nowa „i-dziewiątka” wypada w rankingu procesorów?

Syntetyczne testy pokazują bardzo dobre osiągi układu Intela – Core i9-12900K (i 12900KF) śmiało tutaj może konkurować z modelami Ryzen 9 5900X (12 rdzeni/24 wątki) i Ryzen 9 5950X (16 rdzeni/32 wątki). Mówimy zatem o topowym segmencie wydajnościowym dla użytkowników konsumenckich.

Warto jednak zauważyć, że 12900K cechuje się większym poborem mocy, a do tego wymaga droższej płyty głównej z gniazdem LGA 1700 (póki co dostępne są tylko konstrukcje z chipsetem Z690 – takie modele pozwolą na dodatkowe podkręcenie zegarów).

Intel Core i9-12900K (i Core i9-12900KF) teoretycznie od dzisiaj powinien być dostępny w sprzedaży, ale niewielka partia procesorów przewidziana na nasz kraj wyprzedała się w mgnieniu oka. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem jednostki, będziecie musieli poczekać na kolejną dostawę.

Czy Core i9-12900K można nazwać hitem? Czekamy na Waszą opinię w sondzie do newsa.

Źródło: inf. własna, Komputronik