Coros to producent, który znalazł swoją niszę na rynku zegarków sportowych i monitorów aktywności, a teraz zdecydował się mocno wejść w branżę rowerową. Coros Dura to zaawansowany komputer rowerowy z GPS i pojemną baterią. Będzie hit?

O ile Coros to producent, który zbudował sobie silną pozycję i rozpoznawalność w świecie zegarków sportowych - sam testowałem takie modele, jak Coros Apex 2, Coros Vertix 2 i Coros Pace 3 - o tyle segment komputerków rowerowych, nawigacji czy po prostu super zaawansowanych liczników to dla marki spore wyzwanie. Ten segment rynku zdominowany jest przez urządzenia Garmina i choć od lat mocno rozpycha się tu Wahoo, a Bryton i iGPSport oraz Hammerhead też robią co mogą - Garmin rządzi i dzieli.

Czy Coros Dura ma szansę na wycięcie sobie swojego kawałka tortu na tak trudnym rynku? Łatwo nie będzie, ale nowy komputer ma sporo argumentów. Po pierwsze, filozofia działania urządzenia ma być zbliżona do tej znanej z zegarków producenta. Znajdziemy więc na liczniku pokrętło, które będzie pełniło funkcje porównywalne do tych znanych z zegarkowych koronek w produktach marki Coros. To powinno przypaść wielu osobom do gusty - sam jestem tych pokręteł wielkim fanem, choć w zegarkach dostrzegałem tu sporą przestrzeń do rozwoju i usprawnień.

Z rzeczy czysto użytkowych i niebywale istotnych z perspektywy rowerzystów, a zwłaszcza kolarzy szosowych, gravelowców i zawodników jeżdżących wyścigi ultra - Coros Dura ma zaoferować dokładny GPS oraz świetny czas pracy na jednym ładowaniu. Za jakość nawigacji odpowiadać ma tu GPS w standardzie Dual Frequency, czyli połączenie z systemami satelitarnymi na dwóch jednoczesnych częstotliwościach. Brzmi nieźle, to trzeba przyznać.

Drugim killer ficzurem ma być czas pracy na jednym ładowaniu sięgający nawet do 120 godzin przy działającej nawigacji GPS. Mało tego, producent wyposażył komputerek w panel solarny, który przedłuży pracę urządzenia - 1 godzina ekspozycji na światło słoneczne ma przełożyć się na dodatkowe 2 godziny pracy licznika.

Czym jeszcze Coros Dura będzie kusił rowerzystów i kolarzy? Kolorowym i dotykowym ekranem, wsparciem dla popularnych aplikacji sportowych, jak Strava czy Komoot, połączeniem z Mapami Google i obsługą standardów komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i ANT+. Na papierze sprzęt prezentuje się bardzo dobrze, więc można spokojnie rzec, że jest na co czekać. Nie ukrywam, że spróbuję dorwać ten sprzęt i przetestować go dla was!

A skoro mowa o liczniku, to przypomnę nasze zestawienie rowerowych gadżetów - TOP 5 takie małe.

Źródło: Coros