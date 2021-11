Cosmos Discovery to objazdowa wystawa, której celem jest przybliżenie zwiedzającym przede wszystkim historii eksploracji kosmosu. Robi to w najlepszy możliwy sposób, czyli poprzez prezentację modeli w skali 1:1, a także prawdziwych eksponatów

Jesteście miłośnikami wystaw, prezentacji, wernisaży? Nawet jeśli nie pałacie chęcią do odwiedzania takich wydarzeń, to być może zdarzył się ten raz, gdy skusiliście się odwiedzić takie miejsce. Prawda, że było warto? To kompletnie co innego niż oglądanie ekspozycji na monitorze komputera czy najlepszym nawet telewizorze.

Obecnie jednym z wartych odwiedzin wydarzeniem tego typu jest wystawa Cosmos Discovery. To objazdowa instalacja, w trakcie której zwiedzający oglądając eksponaty zapoznają się ważnymi dla historii astronautyki momentami. To przedsięwzięcie będące wynikiem współpracy NASA, Cosmosphere Museum, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dzięki współpracy polskich podmiotów na wystawie znalazły się także eksponaty związane z polskimi akcentami w eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Cosmos Discovery - wideo prezentacja

Wystawę do 27 lutego 2022 roku można oglądać w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 82A w Muzeum Nowa Praga. Godziny zwiedzania to od 8 do 20, ale ostatni goście powinni wejść około 18.30, gdyż później nie da się komfortowo obejrzeć całej ekspozycji. Fakt, nie każdy z was będzie miał możliwość przybyć na miejsce (wystawa jest też wydarzeniem płatnym), dlatego przygotowaliśmy dla was krótkie wideo, które pozwala wczuć się w atmosferę tej wystawy.

Po co taka wystawa, skoro całą wiedzę znajdziemy w internecie

Być może zadajecie sobie też pytanie, po co taka wystawa, skoro wszystkiego można dowiedzieć się w internecie. To prawda, oglądając ekspozycję Cosmos Discovery nie dowiecie się więcej niż można wyczytać w sieci przy odrobinie dociekliwości w poszukiwaniu materiałów. Nie wszystkie też eksponaty, których się spodziewałem zobaczyłem. Liczyłem na model lądownika księżycowego, ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.



Sala poświęcona eksploracji Księżyca

A jest sporo do lubienia w wystawie Cosmos Discovery. Zwiedzający mogą zobaczyć pełnowymiarowy model pojazdu Friendship 7, który John Glenn jako pierwszy Amerykanin okrążył Ziemię, jest też model jednego z modułów stacji kosmicznej Mir, pokazany jest także moduł załogowy statku Apollo, łazik księżycowy i kilka innych ciekawych eksponatów.



To zdjęcie dobrze ilustruje skalę rozmiaru pojazdu misji Mercury, który miał znak wywoławczy Friendship 7

Do tego sporo autentycznych elementów odzieży, wyposażenia astronautów i pojazdów kosmicznych.

Jaką korzyść możemy wynieść z takiej wystawy? Dla dzieci to zawsze jest zabawa, niezależnie do tego czy każdy eksponat jest prawdziwy czy to tylko makieta. Dorośli podchodzą do tematu bardziej sceptycznie.



Tak wyglądał "fotel", w którym szympans Enos odwiedził Kosmos w ramach misji Mercury-Atlas 5 i spędził tam ponad 3 godziny

Otóż najważniejsza w takiej wystawie jest możliwość kontaktu z obiektami w skali 1:1. Oglądając zdjęcia w internecie możemy sobie próbować wyobrazić skalę, ale dopiero bezpośredni kontakt, choćby z modelem pozwala poczuć jak to jest naprawdę. Potem mamy już dobry punkt odniesienia w przypadku innych obiektów związanych z eksploracją kosmosu.

Nabierz szacunku dla zdobywców kosmosu, nie tylko pionierów jego eksploracji

Wystawa Cosmos Discovery pozwoli nabrać wam szacunku dla zdobywców kosmosu, nie tylko tych pierwszych. Na mnie największe wrażenie zrobiła kapsuła załogowa Sojuz-T. Jest mniejsza niż się wydaje na zdjęciach, a w bardzo ciasnym środku i tak wygospodarowano miejsce dla trzech osób. Znacznie pewnie można poczuć się we wnętrzu pojazdu z misji załogowych Apollo, ale też przypomniała mi się historia Apollo 1 i cierpienie jakiego doświadczyła jego załoga.



Dwuosobowy moduł załogowy Sojuza 30, czyli pojazdu, w którym Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos

Bardzo ciekawy zabieg zastosowano w modelu stacji Mir. Wnętrze jest obrócone o kilkadziesiąt stopni, tak że wchodząc do środka zaczynamy się dziwnie czuć. Niektórym podobno kręci się już wtedy w głowie, a to przecież tylko namiastka prawdziwego lotu w kosmos, gdzie pojęcia góra dół tracą praktycznie znaczenie.



Sekcja poświęcona najnowszym osiągnięciom w dziedzinie eksploracji kosmosu jest uboższa w eksponaty, ale i tu jest trochę ciekawych rzeczy

Zachęcam do odwiedzania wystawy, która prawie do końca zimy (27 luty 2022) będzie dostępna w Warszawie. Pierwotnie wystawa miała się zwinąć już z końcem listopada, ale ku naszemu zadowoleniu, przedłużono czas jej trwania. W końcu jednak prawdopodobnie opuści Polskę i będzie trudniej dostępna. A jeśli wolicie pozostać przy lekturze artykułów popularnonaukowych to zapraszam do naszego działu astronomia i eksploracja kosmosu.

Źródło: inf. własna, cosmosdiscovery.pl