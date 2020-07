Gra Creaks zadebiutowała na rynku i zbiera bardzo dobre recenzje. Czesi, którzy wcześniej dali nam między innymi Machinarium, wykonali kawał dobrej roboty. Sprawdź oceny, wymagania i zwiastun na premierę.

Creaks to nowa gra twórców Machinarium – równie klimatyczna i równie wciągająca

Creaks to najnowsze dzieło czeskiego studia Amanita Design, które w przeszłości dało nam takie perełki jak Botanicula, Samorost czy – przede wszystkim – Machinarium. Przepiękna oprawa wizualna, niesamowity klimat, ale też angażująca i uzależniająca rozgrywka to charakterystyczne cechy ich produkcji. Te – i nie inaczej jest w tym przypadku – łączą w sobie elementy przygodówki, platformowej zręcznościówki i gry logicznej.

W Creaks trafiamy do niezwykłego świata, który przez cały czas znajdował się tuż obok naszego bohatera – dosłownie za ścianą jego pokoju. Kraina ta jest zamieszkała przez ptasi lud, ale też meblowe potwory, z którymi lepiej nie zadzierać. Uratować może nas spryt, a także światło, unieszkodliwiające stwory, o których przed momentem wspomnieliśmy. Najlepiej jednak wyjaśnia to wszystko premierowy zwiastun gry, który możecie obejrzeć poniżej…

Zobacz najnowszy zwiastun Creaks z okazji premiery gry:

W tym tygodniu gra Creaks zadebiutowała na pecetach oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeżeli interesuje was przede wszystkim ta pierwsza wersja, to już teraz…

Sprawdź, czy ruszy ci Creaks – wymagania sprzętowe

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: Intel Core i5 @ 2 GHz

Pamięć: 4 GB RAM i 5 GB miejsca na dysku

i 5 GB miejsca na dysku Karta graficzna: kompatybilna z DirectX 11

A skoro premiera już za nami, to w sieci można znaleźć pierwsze recenzje. Te przeważnie są bardzo pozytywne – chwalone są właściwie wszystkie elementy: od kreacji świata, klimatu i oprawy wizualnej, po pomysłowość, balans i mechanikę rozgrywki. Wygląda na to, że ekipa Amanita Design raz jeszcze wykonała kawał dobrej roboty!

Jak Creaks wypada w recenzjach? Oto niektóre spośród pierwszych ocen:

Adventure Gamers – 9,0/10

Critical Hit – 8,0/10

Edge Magazine – 8,0/10

PlayStation Universe – 9,5/10

Push Square – 9,0/10

Slant Magazine – 7,0/10

TheGamer – 8,0/10

Wccftech – 9,5/10

Xbox Achievements – 8,0/10

Dajcie znać w komentarzach, czy zamierzacie dać szansę grze Creaks czy też nie jest to nic dla was.

Źródło: Amanita Design, Metacritic

