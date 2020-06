SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated debiutuje na rynku. Odświeżona wersja wyśmienitej gry zbiera mieszane recenzje, ale fani KanciastoPortego nie będą mieć raczej powodów, by narzekać.

SpongeBob powraca i wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Dziś premiera gry Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated to strasznie długi tytuł, za którym kryje się odświeżona wersja jednej z najcieplej wspominanych produkcji z KanciastoPortym w roli głównej. Autorzy postanowili ulepszyć mechanikę rozgrywki i upiększyć grafikę, aby krzyżowanie planu Planktonu przez SpongeBoba, Patricka i Sandy cieszyło jeszcze bardziej niż w oryginale sprzed 17 lat.

Właśnie dzisiaj gra SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated debiutuje na rynku w wersjach przeznaczonych na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch oraz na komputery osobiste. Z tej okazji…

Zobacz najnowszy zwiastun SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated:

Gra SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated oceniona w recenzjach

Czy SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated to dobra gra? Cóż, to zależy, kogo spytacie. Redaktor serwisu GameSpot, We Got This Covered czy IGN powie wam, że absolutnie nie, a twórcy jadą tylko na nostalgii graczy. Brakuje jej płynności, a gameplay w ogóle nie daje radości…

Jeśli jednak spytacie recenzentów z Trusted Reviews, Shacknews czy God is a Geek, to dowiecie się, że to kawał dobrej zręcznościówki z niezłą oprawą wizualną, solidną mechaniką rozgrywki i mnóstwem humoru. Jeśli więc spodziewacie się rewolucji, to nie podchodźcie do tego tytułu, ale jeśli chcecie po prostu spędzić kilka chwil w niesamowitym świecie KanciastoPortego, to ruszajcie śmiało do sklepów.

Oto niektóre z pierwszych ocen:

Critical Hit – 6,5/10

Destuctoid – 6,0/10

Digital Chumps – 8,5/10

DualShockers – 7,0/10

Game Revolution – 8,0/10

GameSpew – 6,0/10

GameSpot – 2,0/10

GameStar – 7,4/10

GamingTrend – 8,0/10

God is a Geek – 8,0/10

Hardcore Gamer – 7,0/10

IGN – 5,0/10

Nintendo Enthusiast – 7,0/10

Nintendo Life – 7,0/10

NintendoWorldReport – 7,5/10

PC Games – 7,0/10

PC Invasion – 8,0/10

PlayStation Universe – 8,0/10

Press Start – 6,5/10

Push Square – 7,0/10

Shacknews – 8,0/10

The Games Machine – 7,8/10

TheXboxHub – 8,0/10

Trusted Reviews – 8,0/10

We Got This Covered – 4,0/10

Worth Playing – 7,0/10

Tak jak wspomnieliśmy, gra jest od dziś dostępna nie tylko na konsolach, ale też komputerach. Jeśli interesuje was właśnie ta ostatnia wersja, to zanim ją kupicie, upewnijcie się, że wasze pecety dają sobie radę. Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Sprawdź, czy na twoim PC ruszy SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated – wymagania:

Konfiguracja minimalna:

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i3-8100 lub AMD FX-6300

Pamięć: 8 GB RAM i 8 GB miejsca na dysku

i 8 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon R9

I jak? Gotowi na to, by przejąć kontrolę nad SpongeBobem, Patrickiem i Sandy?

Źródło: THQ Nordic, informacja własna

Czytaj dalej o grach: