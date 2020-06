Polacy od dawna świetnie odnajdują się w branży gier, a kolejne tytuły znad Wisły systematycznie trafiają do sprzedaży. Tym razem przychodzi pora na Metamorphosis.

W Metamorphosis poznasz świat z perspektywy robaka

O Metamorphosis można było usłyszeć już jakiś czas temu. Pora sobie o tym tytule przypomnieć, ponieważ dużymi krokami zbliża się jego premiera. Jak informuje All in! Games (wydawca), Metamorphosis zadebiutuje jeszcze latem tego roku. Na zabawę mogą nastawiać się gracze korzystający z PC oraz konsol PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

A zabawa zapowiada się tutaj niecodziennie. Trzeba będzie bowiem wcielić się w insekta. Jeśli przychodzi Wam na myśl Franz Kafka to trop jest jak najbardziej słuszny, twórcy z rodzimego studia Ovid Works nie ukrywają inspirowania się twórczością tego pisarza. Zadaniem graczy będzie tutaj odkrycie tajemnicy transformacji bohatera (przed przemianą to mężczyzna imieniem Gregor). Pod względem mechaniki Metamorphosis przedstawiany jest jako gra przygodowa z perspektywy pierwszej osoby. Tyle tylko, że oczami insekta to zupełnie inna perspektywa niż ta, jaką znamy.

Demo Metamorphosis już dostępne

Jak podobają Wam się zapowiedzi takiej rozgrywki? Niezależnie od odpowiedzi przynajmniej niektórzy gracze mogą sprawdzić Metamorphosis już teraz.

Twórcy zdecydowali się bowiem, w ramach Steam Game Festival, udostępnić wersję demo. To wyjaśnia, iż jest to oferta skierowana do posiadaczy PC i konta właśnie na platformie Steam. Zainteresowani powinni pamiętać, że Steam Game Festival kończy się 22 czerwca o godzinie 19:00 naszego czasu.

Źródło: All in! Games

Warto zobaczyć również: