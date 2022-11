Eksperymenty, odrażające kreatury oraz naukowiec, który ma bardzo luźne podejście do metod naukowych i procedur - tak w mocnym skrócie rysuje się gra studia Image Power. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun oraz podali konkretną datę premiery.

Creature Lab - nowy zwiastun

Od zapowiedzi Creature Lab minęło już trochę czasu. Studio Image Power ogłosiło rozpoczęcie prac nad nową produkcją z gatunku horror w styczniu ubiegłego roku. W szalonego, acz zdolnego naukowca będzie można wcielić się już na początku przyszłego roku. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun, w którym podano również datę premiery:

Zgodnie z fabułą, główny bohater gry to niedoceniony naukowiec, którego badania i odważne publikacje nie zrobił na nikim większego wrażenia. Po latach samotności oraz złości na cały świat stwierdza, iż jedynym rozwiązaniem na ludzką ignorancję jego osiągnięć jest zmuszenie ich do słuchania. Jako, że jest on nieco obłąkany, to i jego pomysł jest dość „nietypowy".

Gracze pecetowi z całego świata będą mogli obudzić w sobie wewnętrznego doktora Frankensteina tworząc potwory, mutując kończyny, mieszając mutageny - wszystko po to, by ludzkość nareszcie doceniła ich naukowy geniusz.

W grze trzeba będzie zaplanować produkcję substancji chemicznych i przyjmować wątpliwe moralnie zlecenia prosto z półświatka przestępczego. W przeprowadzaniu eksperymentów przeszkadzać będą jednak przedstawiciele władz, dlatego też konieczne będzie zadbanie o pełną dyskrecję swojego laboratorium. Nie zabraknie też mechanizmów pozwalających na wywoływanie strachu na mapie miasta, zgodnie z założeniem, że im większy terror oraz panikę zasiejesz, tym bezpieczniejsza będzie Twoja kryjówka.

Kiedy premiera Creature Lab?

Początkowo twórcy chcieli wydać grę na Halloween tego roku, jednak po przeprowadzeniu pogłębionych testów zewnętrznych tytułu uznali, że brakuje mu jeszcze kilku ważnych elementów. Dlatego też ostatecznie Creature Lab zadebiutuje 19 stycznia 2023 roku na pecetach. Na platformie Steam można pobrać demo gry oraz dodać ją do swojej listy życzeń. Cena na ten moment nie została jeszcze podana.

Źródło: youtube, Image Power