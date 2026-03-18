Crimson Desert. Znamy datę premiery, fabułę i gameplay

Crimson Desert ma zadebiutować 19 marca 2026 r. na PC i konsolach obecnej generacji. Polacy będą mogli w nią zagrać już o 23:00.

Crimson Desert to nowa gra akcji od studia Pearl Abyss, znanego z MMORPG "Black Desert Online". Tytuł od kilku lat przewija się w zapowiedziach i zwiastunach, a teraz ma już konkretny termin premiery oraz zestaw kluczowych informacji o fabule i rozgrywce. Twórcy z Pearl Abyss zapowiadają singleplayerową przygodę w otwartym świecie, z naciskiem na dynamiczną walkę i kinową narrację.

Gra ma trafić na rynek 19 marca 2026 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S. Produkcja osiągnęła status "gold", co oznacza zakończenie prac deweloperskich i przygotowanie do wydania. Polscy gracze będą mogli zagrać w nią już 19 marca, od godziny 23:00.

Crimson Desert: premia za pre-order i dostępne edycje gry

Osoby, które zdecydują się na pre-order Crimson Desert, dostaną przedmiot do wykorzystania podczas przygody. Bonus ma obowiązywać przy zamówieniu dowolnej edycji. Za zamówienie przedpremierowe gracze mają otrzymać haled Shield, czyli specjalna tarcza dla Kliffa - głównego protagonisty rozgrywki.

Jak wskazują twórcy dostępne mają być dwie wersje gry - Standard Edition oraz Deluxe Edition z dodatkowymi bonusami w grze oraz dodatkami: zestawem "Kairos" (zawiera hełm, zbroję, płaszcz, rękawice i buty), zestawem uprzęży jeździeckiej "Exclaire" (zawiera czamprona, pancerz, siodło i strzemiona) oraz Tarczą Balgran.

Fabuła: Kliff Macduff i kontynent Pywel

Bohaterem gry jest najemnik Kliff Macduff, który przemierza rozległy kontynent Pywel. Choć Crimson Desert dzieje się w tym samym uniwersum co "Black Desert Online", twórcy odchodzą od pierwotnej koncepcji prequela i opowiadają samodzielną historię.

Oś fabuły napędza kryzys władzy: po tym, gdy król zapada w śpiączkę, powstaje próżnia polityczna. W efekcie o tron zaczynają rywalizować różni przywódcy, a gracz prowadzi Kliffa przez czas narastającej niestabilności i walki o przetrwanie.

Gameplay: otwarty świat, szybka walka i aktywności poboczne

Crimson Desert ma być single-playerową grą akcji z otwartym światem, która daje swobodę eksploracji Pywel oraz podejmowania wielu aktywności. W trakcie podróży gracz ma spotykać sojuszników i wrogów, a niebezpieczeństwa mają wynikać zarówno z sytuacji w świecie, jak i z samych starć.

Twórcy podkreślają dynamiczny, filmowy system walki. Jak podają twórcy, Kliff może uczyć się nowych umiejętności i zdolności, m.in. poprzez obserwowanie doświadczonych mistrzów i studiowanie ich technik.

Poza walką świat Pywel ma oferować zajęcia, które mają budować wrażenie żyjącej krainy. Oznacza to, że gracze będą mogli spędzić czas m.in. na wędkarstwie, gotowaniu, alchemii oraz nauce zarządzania zasobami.

Wymagania sprzętowe

Jeśli planujesz grać w Pywel na PC, oto oficjalne wymagania systemowe Crimson Desert.

Wymagany 64-bitowy procesor i system operacyjny

System operacyjny: Windows 10

Procesor: AMD Ryzen 5 2600X / Intel® Core i5-8500

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX 550 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Wersja 12

Dysk twardy: 150 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: Wymagany dysk SSD

Zalecane: