To gracze się mylą? Szef Nvidii odpowiada na krytykę DLSS 5

Jensen Huang odpowiada na krytykę DLSS 5 i przekonuje, że gracze są w błędzie. Szef Nvidia tłumaczy, że neural rendering i generatywna AI w DLSS 5 mają działać przy zachowaniu kontroli artystycznej po stronie twórców gier.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi z redakcją Tom's Hardware na GTC 2026 CEO Nvidia odniósł się do zarzutów, że DLSS 5 pogarsza wygląd gier i ujednolica oprawę. Krytycy w mediach społecznościowych wskazywali m.in. na zmienione modele Grace Ashcroft i Leona Kennedy'ego z "Resident Evil Requiem".

Dlaczego Jensen Huang uważa, że krytyka DLSS 5 jest nietrafiona?

Huang, zapytany o falę krytycznych komentarzy, odpowiedział wprost: "Po pierwsze, oni są kompletnie w błędzie". CEO Nvidii ponownie wyjaśnił, że DLSS 5 ma łączyć sterowalność geometrii, tekstur i pozostałych elementów gry z generatywną AI, zamiast narzucać jeden, z góry ustalony wygląd. Nie było to aż tak widoczne podczas prezentacji wersji demonstracyjnych, które prezentowały dość radykalne zmiany w wyglądzie postaci. Niektórzy uważają, że DLSS 5 poszło za daleko.

O tym, jaki będzie efekt końcowy, zadecydują studia deweloperskie rozwijające gry. Według Huanga twórcy nadal mogą "dostrajać generatywną AI", by pasowała do ich stylu. Jak zaznaczył, DLSS 5 wnosi generatywną warstwę do istniejącej geometrii gry, ale nie zmienia kontroli artystycznej.

Huang odróżnia DLSS 5 od typowych efektów nakładanych na gotowy obraz: - To nie jest post-processing, to nie jest post-processing na poziomie klatki, to generatywna kontrola na poziomie geometrii - mówił. W jego ocenie to "kontrolowana treścią generatywna AI", dlatego firma używa określenia neural rendering i zaznacza, że to coś innego niż generatywna AI.

CEO Nvidia wskazał, że o sposobie użycia narzędzia ma decydować studio: - Wszystko to jest pod kontrolą - bezpośrednią kontrolą - dewelopera gry - stwierdził, sugerując, że twórcy mogą testować np. "toon shader" albo sprawdzić, czy gra ma wyglądać jak "zrobiona ze szkła".

Na razie Nvidia zapowiada kolejne prezentacje technologii przed premierą. DLSS 5 ma zadebiutować jesienią w obecnych oraz nadchodzących grach, a do tego czasu firma spodziewa się większej liczby demonstracji pokazujących bardziej dopracowane wdrożenia.