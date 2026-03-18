"Udawajcie, że go nie ogłosiliśmy". Na tę grę sporo poczekamy 

Był 2018 rok. Todd Howard ze sceny w Los Angeles ogłosił, że The Elder Scrolls VI powstaje. Jest 2026 rok, a szef Bethesdy w dalszym ciągu nie ma graczom nic do powiedzenia w temacie.

Todd Howard w wywiadzie dla IGN, w którym głównym tematem był Starfield i nadchodzące wydanie tej gry na PlayStation 5, został zapytany o The Elder Scrolls VI. Odpowiedź miała wyraźnie żartobliwy ton, ale sugeruje, że Bethesda nie jest gotowa na szczegółową rozmowę o grze: - Nigdy o niej nie słyszałem.

Na Elder Scrolls VI jeszcze poczekamy

W tej samej rozmowie producent wykonawczy Bethesdy dorzucił jeszcze jeden komentarz, która wzmacnia przekaz o braku gotowości do ujawniania konkretów. - Udawajmy, że tego nie ogłosiliśmy. Nie istnieje - mówił Todd Howard, odnosząc się do tego, jak studio chce dziś podchodzić do tematu kolejnej odsłony serii. Co zabawne, o długim oczekiwaniu na premierę pisaliśmy jeszcze 6 lat temu.

The Elder Scrolls VI zapowiedziano w czerwcu 2018 r., ale od tamtej pory nie pokazano niczego, co rozwijałoby tę zapowiedź. Obecnie studio koncentruje komunikację na Starfield i premierze gry na PlayStation 5, która ma być wzbogacona o aktualizację Free Lanes i rozszerzenie fabularne Terran Armada.

Wydłużony czas oczekiwania na nową grę może wiązać się z rozwojem silnika Creation Engine 3. Todd Howard pochwalił zespół, który pracował nad nowym rozwiązaniem i zintegrował je z cyklem wydawniczym zespołu. Efekty będziemy mogli zobaczyć w nowej grze studia.

Półminutowa zapowiedź gry to jedyne, co dostaliśmy od blisko 8 lat

Todd Howard w przypływie szczerości przyznał też, że Starfield pozwolił Bethesdzie na wyciągnięcie wielu wniosków. Przyznał, że przy zmianie silnika tytuł przez wiele lat nie był najlepszą wersją i tym, co firma chciała osiągnąć. Z kolei w przypadku The Elder Scrolls VI wiemy od lutego, że tytuł jest grywalny, ale firmie nie spieszy się, by gra ujrzała światło dzienne. Howard przyznawał wtedy, że oczekiwanie jest konieczne, aby tytuł był świetny. W tym roku minęło już więcej czasu od zapowiedzi szóstej odsłony, niż od okresu między premierą TES V i zapowiedzią nowej części.