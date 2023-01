Apollo 7 był pierwszym załogowym lotem programu Apollo. Nie wylądował co prawda na Księżycu, jednak stanowił test statku kosmicznego wykorzystywanego w kolejnych misjach do zabrania ludzi na Srebrny Glob.

Walter Cunningham — zmarły w wieku 90 lat

NASA ogłosiła, że w miniony wtorek zmarł w wieku 90 lat były amerykański astronauta Walter Cunningham. Był on pilotem modułu księżycowego pierwszego załogowego lotu programu Apollo, który w 1968 roku utorował drogę do pierwszego lądowania ludzi na Księżycu. Wraz z nim lecieli dowódca misji Walter Schirra (zmarły 3 maja 2007) oraz pilot modułu dowodzenia Donn Eisele (zmarły 2 grudnia 1987). Cunningham był ostatnim żywym członkiem pierwszego załogowego lotu w programie dotarcia na Księżyc oraz jedynym z tej trójki, który zobaczył pierwszy start w programie Artemis, będącym następcą Apollo (tutaj możecie znaleźć porównanie misji Artemis I do misji Apollo 8). Szkoda, że nie doczekał pierwszej załogowej misji tego programu, która planowana jest na razie na rok 2024.

Cunningham był wyznaczonym pilotem modułu księżycowego, pomimo że Apollo 7 nie przewoził statku przeznaczonego do lądowania na Księżycu i był odpowiedzialny za kontrolę nad wszystkimi systemami pojazdu poza odpowiedzialnymi za start i nawigację w przestrzeni.

Załoga lotu Apollo 7 (Od lewej: Donn Eisele, Walter Schirra, Walter Cunningham) źr.:NASA

Apollo 7

Wystrzelony 11 października 1968 roku Apollo 7 oznaczał wznowienie programu lotów kosmicznych NASA na Księżyc. Odbył się 21 miesięcy po pożarze, w którym zginęli wszyscy członkowie załogi Apollo 1. Przed przydziałem do Apollo 7 Cunningham był zapasowym pilotem dla misji Apollo 1 i członkiem głównej załogi odwołanego Apollo 2. Misja Apollo 7 została uznana za techniczny sukces, ponieważ udowodniła możliwości i integralność systemów, które miały w lipcu 1969 roku zabrać astronautów na Księżyc wraz z misją Apollo 11, podczas której postawiono pierwsze kroki na innym ciele niebieskim niż Ziemia (tutaj znajdziecie kompletną galerię zdjęć zrobionych podczas realizacji programu Apollo)

Apollo 7 był znany też z tego, że jako pierwsza z załogowych misji w historii zapewnił transmisję telewizyjną na żywo z działań załogi na pokładzie statku, a także z wymiany zdań pomiędzy kontrolą naziemną a astronautami. Podczas 11-dniowej misji załoga zmagała się z przeziębieniami, co niejednokrotnie kończyło się otwartymi uwagami kierowanymi do dyrektorów misji. Być może właśnie ze względu na cięty język podczas transmisji żaden z panów nie poleciał już więcej w kosmos.

Walter Cunningham (16.03.1932-03.01.2023)

Źródła: Reuters, NASA