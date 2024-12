Cyber Monday. Megaokazje na małe AGD!

Dzięki megaokazjom w Cyber Monday na stronie Media Expert sprawisz sobie sprzęty, które ułatwią Ci codzienne życie i wprowadzą do niego komfort. Frytkownice, prostownice, lokówki czy blendery – każdy i każda znajdzie coś dla siebie.

Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa TEFAL EY245B10 – zdrowo i smacznie

Utarło się, że jak ma być zdrowo, to nie może być smacznie. Czyżby? Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa TEFAL EY245B10 zadaje kłam takim twierdzeniom i udowadnia, że pyszne dania nie tylko mogą z powodzeniem wystąpić w kategorii "Zdrowe", ale też w kategorii "Szybkie". Oczywiście urządzenie Tefal nie jest pod tym kątem wybitnym wyjątkiem. Każdy airfryer potrafi przyrządzić beztłuszczowe i jadalne posiłki. Czym się zatem Easy Fry Max wyróżnia na tle konkurencji, że postanowiliśmy go umieścić na naszej liście?

To prawdziwa bestia wśród airfryerów, która może poszczycić się pojemnością rzędu 5 litrów. Takie parametry powinny zaspokoić potrzeby nawet dużych rodzin – producent przewiduje, że jednorazowo można w nim przyrządzić posiłki dla, uwaga, 6 osób. Zaawansowana technologia Hot Air zapewnia zoptymalizowany przepływ gorącego powietrza, dzięki czemu potrawy można przyrządzać bez dodatku tłuszczu lub z jego minimalną ilością. Efekt? Chrupiąca skórka na zewnątrz i soczyste wnętrze, które zachowuje pełnię smaku. Tak, tak – celujemy w perfekcję.

Czy to koniec dobrych wieści? Nie. Mamy tu 10 automatycznych programów, które umożliwiają łatwe przyrządzanie frytek, ryb, mięsa czy warzyw. To naprawdę wszechstronne urządzenie, dzięki któremu nawet osoby pozbawiony kulinarnych talentów będą w stanie przygotować zdrowe i smaczne posiłki, a jednocześnie oszczędza mnóstwo energii elektrycznej. Easy Fry MAX w promocji kosztuje aktualnie 288 zł.

Suszarka PANASONIC EH-NA0J – piękne włosy w mgnieniu oka

Prawdopodobnie tym produktem zainteresują się w większym stopniu kobiety. Choć nie wykluczamy, że znajdzie się kilku dżentelmenów z bujnymi fryzurami, dla których pielęgnacja włosów znaczy coś więcej niż znalezienie pod prysznicem buteleczki z szamponem.

Ta drobna suszarka PANASONIC EH-NA0J o smukłej budowie skrywa w sobie potężną moc – 1600 W. Nie obawiaj się jednak, że powyrywa ci włosy z cebulkami. Przeciwnie, jej zadaniem jest kompleksowo zadbać o wszystko, co rośnie na twojej głowie. Posiada zaawansowane technologie nanoe™ MOISTURE+ i Mineral, które dostarczają włosom aż do 1800 proc. więcej nawilżenia niż standardowe nanoe™, dostępne w innych produktach Panasonic. Najlepsze jednak dopiero przed nami. Urządzenie ma wbudowany czujnik, który potrafi wykryć temperaturę twoich włosów i dostosować do niej strumień powietrza – wszystko, żeby uniknąć przegrzania.

Jesteśmy pewni, że twoje włosy ją pokochają. Dzięki megaokazjom na Cyber Monday ten futurystyczny sprzęt można dostać już za 999 zł. To mniej o 300,98 zł w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni.

Suszarko-lokówka BEAUTYME Hair Protect AS701 – stylizacja i pielęgnacja

Pozostajemy w dziedzinie suszenia włosów. Tym razem jednak naszym bohaterem zostanie suszarko-lokówka. Gdyby jakiś mężczyzna postanowił czytać dalej, poniżej wyjaśniamy różnice pomiędzy suszarką a suszarko-lokówką. Ta pierwsza służy wyłącznie do suszenia włosów za pomocą gorącego lub chłodnego powietrza. Jej zadaniem jest szybkie pozbycie się wilgoci. Zazwyczaj słabo idzie jej stylizowanie fryzur, chyba że w połączeniu z dodatkowymi narzędziami, jak szczotki czy prostownicy. Z kolei suszarko-lokówka łączy funkcję suszenia i stylizacji w jednym urządzeniu. Oprócz usuwania wilgoci pozwala również na modelowanie włosów – tworzenie loków, fal, uniesienia u nasady czy wygładzania.

To teraz do sedna. BEAUTYME Hair Protect AS701 to właśnie suszarko-lokówka. Potrafi suszyć, potrafi modelować. Specjalizuje się zwłaszcza w tej drugiej dziedzinie. Dzięki różnorodnym nasadkom umożliwia tworzenie zarówno delikatnych loków, jak i wyprostowanych, wygładzonych fryzur. Od nas dostaje ogromnego plusa za jedną, ale za to bardzo praktyczną cechę, a mianowicie obrotowy kabel. Ten prosty zabieg sprawia, że kabel się nie plącze i nie wykręca, co zazwyczaj jest nieuniknione przy manewrowaniu lokówką.

A co znajdziemy w środku? Technologię jonizacji, która dba o to, by włosy były gładkie, lśniące i mniej podatne na puszenie. To może przekonać posiadaczy i posiadaczki włosów trudnych do ujarzmienia. Funkcja regulacji temperatury i prędkości powietrza pozwala dostosować pracę suszarko-lokówki do indywidualnych potrzeb, a chłodny nawiew chroni włosy przed rozdwajaniem się i przesuszaniem. Fajny produkt za przyzwoitą cenę. A w zasadzie nieprzyzwoicie niską, bo w wydaniu Cyber Monday to tylko 129 zł. Czy to rzeczywista promocja? Owszem – najniższa cena z ostatniego miesiąca to 189,97 zł.



źródło: materiały partnera

Prostownica BaByliss ST493E – gładkie włosy w jednym ruchu

Nie wszyscy chcą robić sobie fale lub loki. Znaczna część populacji ma zupełnie odmienne poglądy na to, jak powinna wyglądać idealna fryzura. I to właśnie dla nich zostały stworzone prostownice. Ta od Babyliss oznaczona numerem ST493E wykorzystuje parę kondycjonującą, a to oznacza, że wystarczy dosłownie jedno pociągnięcie, żeby włos z kręconego stał się prosty niczym struna. Miłośnikom technikaliów możemy zdradzić, że urządzenie posiada turmalinowe płytki ceramiczne o szerokości 39 mm, które doskonale nadają się do stylizacji dłuższych i grubszych włosów.

Prostownica oferuje swoim użytkowniczkom (zaryzykujemy takie sformułowanie) kilka poziomów temperatury pozwalających dopasować ustawienia do rodzaju włosów. Nie trzeba się też martwić, że urządzenie wyrządzi im krzywdę – Babyliss posiada funkcję jonizacji, która eliminuje elektryzowanie się włosów i nadaje im zdrowy blask. Ile kosztuje? 259 zł. Przez ostatni miesiąc najmniej płaciło się za nią 299 zł, a więc rachunek jest prosty: 40 zł zostaje z tobą.

Kuchenka mikrofalowa Toshiba MM-EG23P(BK) – więcej niż podgrzewanie

Toshiba MM-EG23P(BK) to kuchenka mikrofalowa, która oferuje znacznie więcej niż tylko podgrzewanie posiłków. Wyposażona w 11 poziomów mocy, pozwala przygotować różnorodne potrawy w zaledwie kilka minut. Jak każdy inny produkt z tej listy także ta kuchenka posiada choć jedną bardzo ciekawą funkcjonalność. Jest to możliwość gotowania wieloetapowego. Oznacza to, że na różnych etapach podgrzewania posiłku możemy ustawić inną wysokość temperatury. Mocny start i nieco mniej mocy pod koniec? Da się. Podobnie odwrotnie.

Producenci zainstalowali też blokadę przed dziećmi, co biorąc pod uwagę wysokość montażu tych urządzeń – zazwyczaj jest to około 85 cm nad ziemią – ma swoje pełne uzasadnienie. Rodzice powinni docenić. Bardzo dużym ułatwieniem są tu programy automatyczne do przyrządzania różnych produktów. Jest pizza, mrożone warzywa, popcorn, ziemniaki, a nawet talerz obiadowy. Fajnie, że ktoś o tym pomyślał.

Jest oczywiście funkcja grilla, jest szybkie rozmrażanie. No i jest spora megaokazja. Cena przed promocją wynosiła 519,99 zł, natomiast podczas Cyber Monday spadła ona do 329 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 469,98 zł.

Saturator SodaStream Art – napoje w stylu bąbelkowym

Kto nie lubi tego przyjemnego uczucia drapania w gardle podczas picia gazowanej wody? Amatorów bąbelków musi być całkiem sporo, bo w innym przypadku takie urządzenie jak saturator nigdy by nie powstało. A już na pewno się nie sprzedawało. SodaStream Art to propozycja dla ludzi, którzy uwielbiają gazowane napoje, ale chcą unikać kupowania plastikowych butelek. Producent podaje, że statystyczne gospodarstwo domowe przez 4 lata generuje 1769 plastikowych butelek. Dzięki zakupowi saturatora możesz zredukować tę liczbę do zera. Trzeba przyznać, że przemawia to do wyobraźni.

Oczywiście nie tylko planeta będzie miała coś z tego dealu. Dzięki saturatorowi możesz w kilka sekund przygotować wodę z bąbelkami w domowym zaciszu, dostosowując stopień nasycenia do swoich preferencji. Lubisz prawdziwą wojnę bąbelków na podniebieniu? OK. Da się zrobić. Przy jego pomocy można przygotować naprawdę kapitalne napoje na bazie wody gazowanej i owoców — świetnie sprawdza się to latem, kiedy termometry pokazują 30 kresek lub więcej. Wówczas dbanie o właściwe nawodnienie organizmu przestaje być przykrym obowiązkiem, a staje się przyjemnością.

No i ten wygląd! Minimalistyczny, elegancki. Urządzenie nazwano SodaStream Art i faktycznie prezentuje się jak małe dzieło sztuki. Na pewno nie oszpeci twojej kuchni, choć zaznaczamy, że lepiej wkomponuje się w nowocześnie urządzone przestrzenie. Saturator nie powinien mieć też problemu z wkomponowaniem się w twój budżet. Cena na Cyber Monday to 299 zł, co stanowi obniżkę względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni o 80,99 zł. To nie jedyna oszczędność. W końcu całkiem spora kwota, którą normalnie przejąłby producent wody butelkowanej, zostanie w kieszeni.

Ekspres PHILIPS 800 EP0820/00

Czy wiedziałeś, że kawa pochodzi z Etiopii, a jej odkrycie otoczone jest dość zabawną legendą? Według najpopularniejszej wersji tej opowieści etiopscy pasterze kóz dostrzegli, że ich zwierzaki stawały się niezwykle energiczne po zjedzeniu czerwonych jagód z pewnego krzewu. Zaciekawieni tym faktem, sami postanowili skosztować tych tajemniczych owoców, ale już w formie naparu.

Od tamtych wydarzeń minęło sporo czasu, a ludzkość doprowadziła do prawdziwej perfekcji sztukę parzenia kawy. Namacalnym dowodem jest ekspres automatyczny PHILIPS 800 EP0820/00 – ekspert w dziedzinie kaw czarnych jak piekło i gorzkich niczym grzech. Przy jego pomocy zrobisz espresso, espresso podwójne, americano oraz podwójne americano. Jak widać – specjalizacja jest bardzo wąska, ale to dobrze wróży kawie. Powszechnie bowiem wiadomo, że jak coś jest do wszystkiego… Co ciekawe, w urządzeniu zainstalowany został spieniacz do mleka. Inżynierowie nie chcieli zostawiać na lodzie osób, które raz raczą podniebienie małą czarną, a innym razem smakują latte na migdałowym.

O czym jeszcze warto wspomnieć? Nie możemy pominąć genialnie prostego systemu czyszczenia – wystarczy wyciągnąć i przepłukać pod bieżącą wodą jednostkę zaparzającą, by utrzymać ekspres w doskonałej formie. Dodatkowo urządzenie przypomni ci, kiedy trzeba przeprowadzić proces odkamieniania.

Serce ekspresu to, a jakże, ceramiczny młynek, który dba o to, by każde ziarno było mielone tuż przed zaparzeniem. Dzięki temu kawa zachowuje pełnię smaku i aromatu. Ceramika ma jeszcze jedną ogromną zaletę – jest trwała i odporna na przegrzewanie, co oznacza, że twoje ziarna nie stracą na jakości nawet po wielu miesiącach codziennego użytkowania.

Philips 800 EP0820/00 został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania. Bo picie kawy to rytuał, który nie polega na wciskaniu miliona przycisków. W tym wszystkim ma być dużo kawy, a mało pracy do wykonania. I tak na całe szczęście jest. Aktualnie ekspres kosztuje 888 zł. To mniej o 311,99 zł w porównaniu do najniższej ceny z ostatnich 30 dni., która wynosiła 1199,99 zł Niewygórowana cena za usługi tej klasy specjalisty. I to na wyłączność!