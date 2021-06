Wygląda na to, że wkrótce Cyberpunk 2077 ponownie zawita do PlayStation Store, bowiem SONY właśnie zaktualizowało kartę produktu. Grę można dodać już do listy życzeń.

Cyberpunk 2077 powraca do PS Store? Wszystko na to wskazuje!

Z dnia na dzień sytuacja studia CD Projekt Red oraz ich najnowszej gry Cyberpunk 2077 wydaje się poprawiać. Co prawda gry w PS Store nie ma od 18 grudnia 2020 roku, to liczne poprawki i aktualizacje znacząco poprawiły jakość oraz wrażenia płynące z rozgrywki, bowiem warto tutaj przypomnieć, że gra dla niektórych była wręcz niegrywalna.

Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że wkrótce produkcja oficjalnie może trafić z powrotem do PlayStation Store, bowiem SONY właśnie zaktualizowało kartę produktu. Jedną z nowych opcji dostępnych po aktualizacji, jest możliwość dodania gry do listy życzeń, co może sugerować, że gra jest na ostatniej prostej, aby powrócić do PS Store.

Mimo wszystko, przed CDP Red wciąż dużo pracy

Choć sama możliwość dodania gry do listy życzeń faktycznie może cieszyć, to nie ma jednak co popadać w hurraoptymizm. Gra wciąż wymaga poprawek, nie wspominając już o konieczności odbudowania zaufania, jakim gracze darzyli nasze rodzime studio. Mimo całego tego zamieszania, pozostaje nam trzymać kciuki i mieć nadzieję, że studio w końcu wyjdzie na prostą.

Źródło: PlayStation Game Size, Inf. własna