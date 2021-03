Od momentu premiery Cyberpunk 2077 nasze rodzime studio CD Projekt Red można śmiało powiedzieć, ma same problemy. Warto tutaj, chociażby wspomnieć o niedawnym ataku hakerów, którzy zdołali wykraść kody źródłowego zarówno Cyberpunka 2077, jak i Wiedźmina III. Nie sposób również zapomnieć, o licznych przesunięciach daty premiery gry, czy nawet najnowszego patcha 1.2, na który niestety do tej pory czekamy. Teraz studio musi poradzić sobie z kolejnym problemem, bowiem Andrzej Zawadzki, który ze studiem związany był przez blisko osiem lat, poinformował na Twitterze, że postanowił zakończyć swoją przygodę z twórcami Wiedźmina.

After almost 8 years, my time at CDPR has come to an end. It's time for the new adventure.

To every person I've met on the way - thank you :) It was an honor and pleasure.

See you around :) pic.twitter.com/Hts3TE9VzW