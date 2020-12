Cyberpunk 2077 było jedną z najbardziej wyczekiwanych gier 2020 roku. I choć ilość błędów przytłacza, to są też dobre informacje. Przygotowano moda, który wprowadza kamerę trzecioosobową.

Cyberpunk 2077 z kamerą trzecioosobową

Liczne błędy i glitche, usunięcie gry z PlayStation Store oraz wsparcie Microsoftu w sprawie zwrotu pieniędzy, to tylko kilka z głównych problemów jeśli chodzi o najnowszą produkcję polskiego studia CD Projekt Red.

Nie mówiąc już o licznych elementach, których w grze zdecydowanie zabrakło. Jednym z nich jest widok z perspektywy trzeciej osoby (TPP). Oczywiście z biegiem czasu wiadome było, że owy element powinien trafić do gry, jednak mało kto spodziewał się, że będzie to możliwe zaledwie kilkadziesiąt dni po premierze. A wszystko to za sprawą modyfikacji, którą przygotował moder Cineagle.

Aby całość działała prawidłowo, Cineagle musiał całkowicie zmienić animacje postaci. Na poniższym filmiku możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce. Na walkę pewnie jeszcze trochę poczekamy, bowiem obecnie prawdopodobnie nad tym elementem moder jeszcze pracuję.

Cyberpunk 2077 – twórcy dwoją się i troją, aby naprawić główne błędy

Choć widok z perspektywy trzeciej osoby, to na pewno dobra wiadomość, tak masa błędów, które trapią Cyberpunka od dnia premiery, już zdecydowanie nie napawa optymizmem. Twórcy ciężką pracują, aby wyeliminować większość błędów (ostatnie patche 1.05 oraz 1.04 częściowo pomogły), to nie sposób zapomnieć o tym, że na konsolę PlayStation 4, gra jest ledwo co grywalna. Jeśli chcecie poznać więcej informacji na temat produkcji „redów”, to koniecznie sprawdźcie naszą recenzję Cyberpunk 2077.

Cóż, pozostaje jedynie mieć nadzieję, że prędzej czy później, błędy zostaną naprawione, i otrzymamy w pełni grywalną produkcję, na wszystkie platformy docelowe.

Źródło: Cineagle Youtube Channel

